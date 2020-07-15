شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض صداع الجيوب الانفية أبرزها الألم والضغط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صداع الجيوب الأنفية من أنواع الصداع الشائعة والجيوب الأنفية في الوجه هي الهواء الذي يتطور من الممرات الأنفية ويساعد في ترطيب الهواء وإفراز المخاط قد يقلل التهاب الجيوب الأنفية من قدرة المخاط على التصريف، مما يزيد من الضغط داخل الجيوب الأنفية، وهذا قد يسبب صداع الجيوب الأنفية تشمل الأسباب الشائعة للالتهاب الحساسية أو العدوى أو نزلات البرد، في هذا التقرير نتعرف على اعراض صداع الجيوب الأنفية وأسبابه، بحسب موقع " medicinenet".



اعراض صداع الجيوب الانفية

اعراض صداع الجيوب الانفية

اعراض صداع الجيوب الانفية الرئيسية هي الألم والضغط وعادة ما يكون ذلك بسبب زيادة الالتهاب وانخفاض تصريف الأنف من تجويف الجيوب الأنفية المصاب.

غالبًا ما يتم وصف ألم صداع الجيوب الأنفية بأنه إحساس بالضغط المتزايد يتغلب على الجيوب الأنفية المسدودة قد تكون هذه منطقة الخد (الفك العلوي) أو الجبهة (المنطقة الأمامية) أو كليهما.

يمكن أن يكون جزء الوجه في منطقة الجيوب الأنفية المصاب طريًا للمس والاحمرار.

-قد يحدث تورم أيضًا.

-يمكن أن يزداد الألم مع تغيير أوضاع الرأس أو عند النهوض من السرير لأول مرة ، مرة أخرى بسبب زيادة الضغط داخل تجاويف الجيوب الأنفية.

أسباب صداع الجيوب الانفية

في حين أن اسباب التهاب الجيوب الأنفية قد تكون ناتجة عن عدوى فيروسية ويسبب تورمًا في الأنف (التهاب) قد يحدث هذا الالتهاب وانخفاض قدرة الجيوب على التصريف أيضًا بسبب رد فعل تحسسي مثل حمى القش.

الالتهاب يسبب تورم وزيادة إنتاج السوائل. في الجيوب الأنفية ، يقلل هذا من قدرة الجيوب على التصريف.

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هذه الزيادة في إنتاج السوائل الالتهابية وانخفاض في التصريف يسبب الألم والضغط لصداع الجيوب الأنفية.

بعد فترة، قد تنتقل البكتيريا والفيروسات من تجاويف الأنف إلى السائل الراكد داخل تجويف الجيوب الأنفية وتسبب العدوى.

معظم عدوى الجيوب الأنفية ترجع إلى الفيروسات. الفيروسات هي السبب الأكثر ترجيحًا إذا كانت الأعراض موجودة منذ أقل من أسبوع ولا تزداد سوءًا.

عادةً ما تتبع الالتهابات البكتيرية الفترة الأولية للالتهاب من عدوى فيروسية أو انسداد الجيوب الأنفية الآخر.

أقل شيوعًا ، قد تسبب الالتهابات الفطرية عدوى في الجيوب الأنفية ، وحتى في حالات نادرة ، يمكن للأورام أن تغزو الجيوب الأنفية.

نظرًا لوجود التهاب الأنف غالبًا ما يرتبط بالتهاب الجيوب الأنفية ، يُشار إلى المرض غالبًا باسم التهاب الجيوب الأنفية.



صداع الجيوب الانفية

هل عدوى الجيوب الأنفية معدية؟

يختلف الأطباء والباحثون حول ما إذا كانت التهابات الجيوب الأنفية التي تسببها البكتيريا والفيروسات والفطريات أحيانًا معدية أم لا.

يعتقد بعض الأطباء أن التهابات الجيوب الأنفية التي تسببها البكتيريا والفيروسات والفطريات يمكن أن تنتقل إلى أشخاص آخرين، ويمكن أن تسبب أحيانًا التهابات الجيوب الأنفية.

يتفق معظم الأطباء على أن معظم الأشخاص المصابين بعدوى الجيوب الأنفية التي تسببها البكتيريا والفيروسات والفطريات ليسوا معديين لذلك لا يمكن انتقالها من شخص آخر، باستثناء حالات نادرة.