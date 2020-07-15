تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكريب بالتشكشوكة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الماء : 7 اكواب

- طحين : 4 اكواب

- البيض : 3 حبات

- ملح : ملعقة صغيرة

- التوابل : نصف ملعقة صغيرة

- البصل : 1 حبة (للحشوة)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة (للحشوة)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة (للحشوة)

- الزيت : ملعقتان كبيرتان

- طماطم : 3 حبات (مقطعة مربعات)

- جبنة : 100 غراماً (مربعات الجبن) الطريقة: 1. نخلط المكونات التالية: 7 كوب ماء +4 كوب طحين + 3 بيض + ملح وتوابل ونتركها ترتاح 15دقيقة. 2. الحشوة: نقطع البصل + الملح والفلفل الاسودعلى النار + 2 ملعقة كبيرة من الزيت لمدة 3 دقائق تم نضيف الطماطم المقطعة مربعات وتقلى قليلا لا تحتاج للطبخ كتير ثم نضيف مربعات الجبن أي الجبنة. Advertisements 3. نتركها تبرد ونأخد مقلاة نسخنها جيدا وندهنها بقليل من الزيت ثم نغرف غرفة من الخليط الأول ونتركها دقيقة ونقلب الوجه ونفرغ الحشوة ملعقة كبيرة ونصف تكفي نسويها على النصف ونغلق الحبة على النصف متل الصورة وتقلب قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالطماطم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سجق بالبصل والخضار

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