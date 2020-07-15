تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أصابع السمك المقرمشة

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- سمك الفيليه : 500 غراماً (مقطع أصابع عريضة)

- طحين : ثلث كوب

- البيض : 1 حبة

- لبن : نصف كوب

- طحين : نصف كوب (كمية إضافية)

- النشاء : نصف كوب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة

- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : نصف ملعقة صغيرة الطريقة: 1. تبلي السمك بالملح والفلفل. 2. انثري 1/3 كوب الطحين فوق السمك من الجهتين. 3. اخلطي البيضة مع اللبن. 4. اخلطي النشا والبيكنج باودر والبيكنج صودا والطحين. 5. اغمسي أصابع السمك بخليط البيض ثم خليط الطحين. Advertisements 6. سخني الزيت في مقلاة غير لاصقة حتى يصبح عالي الحرارة. 7. اقلي السمك في الزيت الحار وقلبي على الجهتين حتى يتحمر ويقرمش. 8. قدميه ساخنا إلى جانب صلصة الترتار أو البطاطس المقلية. قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير عمل الفيليه بالبابريكا و المايونيز تعرف علي طريقة تحضير كرات اللحم بالفلفل للرجيم

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