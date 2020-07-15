تعرفي على طريقة إعداد وتحضير يخني السجق

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- الزيت النباتي : ملعقتان كبيرتان

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الكرفس : عود

- الثوم : 3 فصوص

- فلفل أخضر حار : 1 حبة

- فليفلة ملونة : 3 حبات (صغيرة الحجم)

- دقيق : ملعقتان كبيرتان

- دقيق : ملعقتان كبيرتان

- سجق : 500 غراماً

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- الزعتر : ملعقة صغيرة (جاف)

- طماطم : 2 حبة (كبيرة الحجم / مقطعة)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- مرق دجاج : 3 اكواب الطريقة: 1. في قدر على النار يسخن الزيت ثم يضاف البصل المفروم ثم الكرفس مع التقليب قليلا ثم يضاف الثوم. 2. يضاف الفلفل الحار والفلفل الملون ويقلبوا قليلا ثم يضاف الدقيق مع استمرار التقليب. 3. تضاف البابريكا والزعتر والطماطم المفرومة ثم الملح والفلفل والمرق. Advertisements 4. يُغطى القدر وتترك على نار هائة لمدة 45 دقيق قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالطماطم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج بالبابريكا

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