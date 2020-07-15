تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كروكيت القرنبيط

المقادير

- القرنبيط : نصف حبة (زهرة / مسلوق)

- حليب : كوب

- دقيق : 3 ملاعق كبيرة

- جبنة بارميزان : نصف كوب

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- البيض : 1 حبة (كبير الحجم)

- بقسماط : نصف كوب

- فلفل أسود : رشّة

- ملح : رشّة

- الزيت : غزير (للقلي)

الطريقة:

1. يفرم القرنبيط المسلوق فرما خشنا بواسطة سكين حاد.

2. يضاف الدقيق والحليب في قدر ويقلبوا جيدا ثم يوضع على نار متوسطة مع التقليب حتى يُغلط قوامه ثم يضاف له القرنبيط والجبن والفلفل الأسود والملح ويقلبوا جيدا ثم يرفع المزيج من على النار ويوضع على ورق بلاستيك وتلف وتترك في البراد لمدة 30 دقيقة.

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2. تُشكل بعد ذلك على هيئة أصابع مع دهن اليد بالقليل من الزيت عند تشكيلها ثم توضع في الدقيق ثم في البيض ثم البقسماط ثم تترك في البراد لمدة 30 دقيقة أخرى قبل القلي

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