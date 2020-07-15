تعرفي على طريقة إعداد وتحضير روستو اللحم

المقادير

- لحم فخذ العجل : كيلو ونصف (الجزء العلوي من فخذ العجل / تريبيانكو)

- الثوم : 10 فصوص (مُقطّعً إلى شرائح)

- فلفل أسود : 12 حبة (حبّ صحيح)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة

- التوست : 2 شريحة (الأبيض، مفروم)

- الزبدة : ملعقتان كبيرتان (لينة)

- البقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)

- الفلفل الاحمر الحار : قرن (بحجم صغير / مفروم فرمًا ناعمًا)

- الخردل : ملعقتان كبيرتان

- الجزر : 2 حبة (مُقطّعً إلى قطع كبيرة)

- الكرفس : 2 عود

- البصل : 2 حبة (متوسط الحجم / مُقطّعً إلى قطع كبيرة)

- إكليل الجبل : عود (روزماري)

- الصعتر الجاف : عود

- الماء : كوبان

الطريقة:

1. يُغرز اللحم بسكين حادّ، لعمل فتحات صغيرة فيه. توضع حبات الفلفل الأسود والثوم في الفتحات، ثم يوزّع الملح على اللحم.

2. في مقلاة عميقة وواسعة، يُسخّن الزيت، ثم يُحمّر اللحم من جهاته، وذلك حتى يكتسب اللون الذهبي. ثم، يرفع اللحم عن النار، ويُترك جانبًا ليبرد تمامًا.

3. في وعاء، يُخلط الـ"توست" المفروم، مع الزبدة والبقدونس والفلفل الحار. ثمّ، يُدهن اللحم من الخارج، بالخردل جيّداً بواسطة فرشاة، ويطلى بطبقة الـ"توست" جيّدًا من الخارج.

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4. في صينيّة الفرن، يُضاف كلّ من: الجزر والكرفس والبصل وإكليل الجبل والصعتر والماء واللحم، وتُشوى المكوّنات المذكورة في فرن ساخن على حرارة 170 درجة مئوية، وذلك لساعة ونصف الساعة أو ساعتين، أو حتى ملاحظة نضوج اللحم تمامًا.

5. يُترك اللحم ليبرد، وذلك لعشرين دقيقة. ثمّ، يُصفّى خليط الخضراوات، ويهرس جيّدًا، ويُقدّم إلى جانب اللحم.

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