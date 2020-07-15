تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لفائف الكفتة المشوية مع الصلصة الحارة

المقادير

- اللحم : 500 غراماً (مفروم)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)

- بهارات مشكلة : نصف ملعقة صغيرة

- بيكنج صودا : نصف ملعقة صغيرة

- البيض : 1 حبة

- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الماء : ربع كوب

- الثوم : فص (مهروس)

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة (للشوي)

الطريقة:

1. تُخلط جميع المكونات مع اللحم وتخلط جيدا ثم تُشكل على هيئة أصابع وتترك في البراد لمدة نصف ساعة.

2. يسخن الزيت ثم تُشوى في مقلاة غير قابلة للصق حتى تنضج تماما.

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3. لتحضير الصلصة: تُقسم كل حبة طماطم إلى نصفين ويضاف لها الملح والزعتر والفلفل الحار والثوم مع وزيت الزيتون ثم تُشوى في فرن ساخن لمدة 25 دقيقة ثم تقشر الطماطم وتُضرب مع الفلفل والثوم ثم تقدم مع الكفتة والخبز.

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