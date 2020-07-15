تعرفي على طريقة إعداد وتحضير باذنجان بالجبن مشوي بالفرن

المقادير

- الباذنجان : 3 حبات متوسطة

- الطماطم الكرزية : كوب

- الصلصة : ملعقة كبيرة

- العسل : ملعقتان صغيرتان

- الثوم : 3 فصوص (كبير الحجم ومهروس)

- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان

- الصعتر الجاف : نصف ملعقة صغيرة

- ريحان : ملعقة صغيرة (طازج ومفروم)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- جبنة بارميزان : نصف كوب (مبشورة)

- بقسماط : ملعقة كبيرة (ناعم مفروم)

- الماء : نصف كوب

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

الطريقة:

1. يقطع الباذنجان إلى شرائح مع عدم قطعها تماما ثم تتبل كل حبة بالقليل من الملح والفلفل.

2. في قدر على النار يسخن ملعقتي من زيت الزيتون ثم يضاف الثوم مع التقليب قليلا ثم يضاف الصعتر والريحان ويقلبوا سريعا ثم تضاف الطماطم والصلصة والملح والفلفل.

3. يُضاف الماء بعد ذلك ثم العسل وتترك على نار هادئة لمدة 5 دقائق أخرى ثم ترفع من على النار.

4. يُدهن طبق الفرن بالقليل من الزيت ثم يضاف ملعقة صغيرة من البقسماط في قاع الصينية ثم حبات الباذنجان.

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5. يصب مقدار الطماطم فوق حبات الباذنجان ثم يرش القليل من البقسماط ونصف كمية الجبن ثم تُغطى بورق الأولمنيوم وتخبز في الفرن لمدة 35 – 40 دقيقة أو حتى ينضج الباذنجان تماما.

6. تقدم مع المزيد من الجبن المبشور والخبز المحمص

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