تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لحم مشوي مع الجزر والفطر

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- لحم الخروف : 500 غراماً (أو لحم عجل، بدون دهن، مقطع مكعبات)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : 3 فصوص (مهروس)

- مرق اللحم : كوب (أو مرق الخضار)

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- السمنة : ملعقة كبيرة (مذابة)

- أعشاب : ملعقة صغيرة (مجففة)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة الطريقة: 1. سخني الفرن على حرارة 250 درجة. 2. تبلي مكعبات اللحم بالملح والفلفل. 3. سخني الزيت في مقلاة واسعة على النار غير لاصقة على حرارة متوسطة إلى عالية. 4. أضيفي مكعبات اللحم للزيت في المقلاة وقلبيه حتى يتحمر ويصبح لونه بني. 5. أضيفي البصل المفروم والثوم المهروس للحم وقلبي لمدة دقيقتين. 6. أضيفي المرق وغطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 3 ساعات حتى ينضج تقريبا. Advertisements 7. اخلطي الجزر والفطر والملح والفلفل وضعيه في صينية الفرن. 8. أضيفي السمنة المذوبة له. 9. أضيفي اللحم المسلوق مع القليل من المرق للخضار وغطي صينية الفرن بورق القصدير وأدخليه للفرن لمدة 30 دقيقة. 10. أزيلي ورق القصدير وحمري وجه الصينية وقدميها ساخنة إلى جانب الأرز أو السلطة قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شوربة البصل الأخضر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لوبيا بالزيت والثوم

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