فرض الحجر الصحي في الشرق الأقصى الروسي بسبب طاعون الخنازير

موسكو - لايف ستايل
أعلنت السلطات المحلية في إقليم بريموريه بالشرق الأقصى الروسي، عن فرض الحجر الصحي في إحدى مناطق الإقليم، بعد اكتشاف حالات إصابة بطاعون الخنازير الإفريقي.
ووفقا لـ"روسيا اليوم"، قالت السلطات، إنه تم رصد الحالات في قريتين بمنطقة كيروفسكي من الإقليم، مضيفة أن الأطباء يتخذون إجراءات احترازية ويقومون بعمليات تعقيم في المنطقة.
وأشارت السلطات إلى أنه تم نصب الحواجز على حدود منطقة مجاورة مهددة بالعدوى.
تجدر الإشارة إلى أن نحو 50 بؤرة لطاعون الخنازير الإفريقي في إقليم بريموريه تم رصدها منذ صيف عام 2019، وجرى التخلص من البؤرة الأخيرة في أبريل الماضي، لكن حالات الإصابة عادت منذ يونيو الماضي، ما تسبب بإعادة فرض الحجر الصحي.
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