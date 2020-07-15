شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحمى الزنك من الإصابة بكورونا؟ أبحاث علمية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض باحثون من جامعة Sechenov أعلى جامعة طبية في روسيا، بالتعاون مع باحثين آخرين من ألمانيا واليونان وروسيا، مقالات علمية وأبحاث حول دور الزنك في الوقاية والعلاج من الالتهابات الفيروسية والالتهاب الرئوي .

الزنك ضروري لعملية التمثيل الغذائي الطبيعي وعمل الجهاز التناسلي والقلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي، ولكنه مهم أيضًا لجهاز المناعة ، خاصةً لانتشار ونضوج خلايا الدم البيضاء (بعضها قادر على التقاط وهضم الكائنات الحية الدقيقة ، وغيرها - لإنتاج الأجسام المضادة)، بالإضافة إلى ذلك ، يشارك الزنك في تنظيم الالتهاب، وبالتالي ، فإن المستويات الطبيعية من الزنك تدعم المقاومة البشرية للأمراض الالتهابية والمعدية.



الزنك

وفقًا للتقديرات الحالية ، لوحظ خطر نقص الزنك لدى أكثر من 1.5 مليار شخص في العالم، وفي روسيا ، يحدث نقص هذا العنصر في 20-40 ٪ من السكان ؛ في بعض المناطق تصل إلى 60٪. بالنظر إلى الدور الحاسم للزنك في تنظيم المناعة ، يمكن للمرء أن يقترح أن قصورها يمكن اعتباره عامل خطر للأمراض المعدية '' .

استعرض العلماء نتائج الدراسات حول استخدام الأدوية المحتوية على الزنك لزيادة المناعة والوقاية من الالتهابات الفيروسية ، بما في ذلك السارس - CoV - 2 الذي تسبب في تفشي COVID-19 هذا العام، ونشرت النتائج في المجلة الدولية للطب الجزيئي " International Journal of Molecular Medicine"

أظهرت الدراسات السابقة أن الزنك ومواده الملزمة يمكن أن تبطئ عمل بوليميراز الحمض النووي الريبي (إنزيم يقوم بتوليف جزيئات الحمض النووي الريبي الفيروسي) للفيروسات التاجية ويقمع انتشارها في الجسم.

Advertisements

تشير ملاحظات تطور فيروسات أخرى ، مثل فيروسات الأنف (تشمل هذه العائلة مسببات أمراض الجهاز التنفسي الحادة) إلى أن زيادة مستوى الزنك في الخلايا تمنع التكاثر (التكاثر) للفيروس وتحفز إنتاج الإنترفيرون ألفا ، الذي نشاط مضاد للفيروسات.

بالإضافة إلى ذلك ، يعتبر نقص الزنك أحد عوامل الخطر لتطور الالتهاب الرئوي: فهو يزيد من القابلية للعوامل المعدية ومدة المرض، وتظهر العديد من الدراسات فعالية الأدوية المحتوية على الزنك في تقليل شدة ومدة الأعراض وتقليل انتشار الالتهاب الرئوي. ومع ذلك ، بشكل عام ، فإن البيانات المتعلقة باستخدام الزنك كعلاج ، بدلاً من الوقاية ، متناقضة.

تطبيق آخر محتمل للزنك هو تعديل الالتهاب، حيث تشير البيانات الحالية إلى أن أيونات الزنك لها تأثير مضاد للالتهابات ، مما يقلل من تلف أنسجة الرئة في الالتهاب الرئوي. كما يساعد الزنك الجسم على مقاومة البكتيريا ، ويحدث الالتهاب الرئوي الجرثومي بشكل متكرر في المرضى الذين يعانون من عدوى فيروسية ثانوية.

لذلك ، وفقًا للبحث الحالي ، يمكن أن يقلل وضع الزنك الكافي من احتمال الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي المعدية والالتهاب الرئوي ومضاعفاته، وهناك أيضًا مؤشرات غير مباشرة على أن تناول الزنك قد يكون فعالًا في مكافحة مرض التاجية (COVID-19) ، ولكن لا تزال هناك بيانات غير كافية للتوصيات.