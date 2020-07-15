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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع البشر التعايش مع عدد من الأمراض بدون تطوير لقاح لها حتى الآن، بعض هذه الأمراض اختفت من تلقاء نفسها والبعض الآخر استطاعت الدول السيطرة عليها واحتوائها قبل الانتشار والتفشى، ورغم أن العلماء يحاولون في الوقت الحالي إيجاد لقاح لوباء فيروس كورونا إلا أنه لا يزال غير معروف هل ستنجح المحاولات الحالية لتطوير لقاح كورونا، في هذا التقرير نتعرف على كيفية تعايش البشر مع الأمراض المختلفة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

كيف تعايش البشر مع الأمراض بدون تطوير لقاح؟

أولاً: السارس أو المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس)

أحدثت تفشيًا نشأ في الصين في عام 2003 مع أعراض مشابهة لأعراض كوفيد 19 و كلا الفيروسين ينحدران من نفس العائلة ومع ذلك، على عكس هذا الأخير، لم يكن تفشي السارس معروفًا بسلوك الظهور بدون أعراض.

وفي حين أن العدوى كانت واسعة النطاق ، أعلن العديد من العلماء عن خطط لتطوير لقاح وأجروا دراسات ومع ذلك ، بمجرد انتشار تطوير اللقاح إلى مراحل لاحقة، فإن نقص التمويل أدى إلى تأجيلها و اختفاء الفاشية من تلقاء نفسها.

ثانياً: مرض الإيدز أو فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)

واحد من أكثر الفيروسات المميتة التي تؤثر على 36.9 مليون شخص على مستوى العالم، نقص المناعة البشرية هو الفيروس الذي يسبب الإيدز تسبب في تفشي العدوى منذ أن بدأ في الانتشار في الثمانينيات و في حين أن العديد من البلدان ، تمكنت من خفض انتشار العدوى من خلال مجموعة من التدابير الوقائية، لا يزال العالم بعيدًا عن رؤية لقاح يتم تطويره للعدوى.

هناك أيضًا الكثير من التحديات في تطوير لقاح فعال لفيروس نقص المناعة البشري ويستهدف فيروس نقص المناعة البشرية الجهاز المناعي بعدة طرق مختلفة ، لذلك ليس من الممكن تمامًا تطوير واحد بكفاءة كاملة.

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ثالثاً فيروس "ميرس"

متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS)، التي انتشرت تمامًا مثل COVID-19 هي وباء قاتل آخر ترك بصماته من الإصابات منذ نشأته في عام 2012.

وبينما شوهد في الغالب في دول الشرق الأوسط ، فإن السبب الوحيد هو أن العالم لم يشهد تطوير لقاح كان لأن السلطات كانت قادرة على وضع تدابير ووقف انتقال المرض في الوقت المناسب.

منذ ذلك الحين ، تم مشاهدة عدد قليل فقط من الحالات المتفرقة وأكثر أو أقل، يمكن احتواء العدوى.

ومن المثير للاهتمام، تم الإعلان عن تطوير لقاح لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية في أبريل 2020 والذي يمكن إعادة استخدامه في معالجة جائحة COVID-19.

وفقا للباحثين ، أظهر النموذج الأولي للقاح ، الذي يعمل باستخدام نسخة مخففة من الفيروس ، نتائج واعدة في الدراسات السريرية.

رابعاً التهاب الدماغ الحاد

التهاب الدماغ الحاد، المرض المميت الذي أودى بحياة أكثر من 44000 شخص بين عامي 2008 و 2014 لا يزال عدوى بشكل عام.

وفقًا للبحث ، يبلغ معدل الوفيات فيه حوالي 6 ٪ ومع ذلك ، لم يتم العثور على لقاح للعدوى التي تنشأ من فيروس التهاب الدماغ الياباني الذي يهدد الحياة.

يمكن أن تتسبب العدوى الفيروسية أيضًا في تلف الجهاز العصبي وعمل الدماغ ، بما في ذلك الكدمات والهذيان والنزيف والمضاعفات الأخرى ذات الصلة.