شكرا لقرائتكم خبر عن 1 من كل 3 شباب معرضون للإصابة بمضاعفات شديدة لكورونا.. التدخين سبب بارز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أمريكية جديدة أن 1 من كل 3 من الشباب معرضون للإصابة بمضاعفات شديدة لفيروس كورونا - والتدخين يلعب دورًا كبيرًا في هذا الخطر، وقام باحثون في جامعة كاليفورنيا، بدراسة أكثر من 8000 مشارك تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عامًا، شاركوا في المسح الوطني لمعرفة مدى ضعفهم الطبي تجاه مضاعفات كورونا بحسب مؤشر المخاطر التي تم تحديدها من قبل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بما في ذلك المشاكل الصحية وعادات التدخين.





وبحسب موقع "CNN" الأمريكي وفقاً للبحث الذي نُشر في مجلة صحة المراهقين، فقد وجد الباحثون أن 32٪ من إجمالي الشباب كانوا عرضة لمضاعفات كوفيد 19 الشديدة ومع ذلك ، عندما أخرجت مجموعة المشاركين الذين يدخنون السجائر أو السجائر الإلكترونية من التحليل، انخفضت النسبة بمقدار النصف إلى 16٪.

وقال التقرير "الفرق بين النسب مدفوع إلى حد كبير بالجزء الكبير من الشباب الذين أفادوا بأنهم كانوا يدخنون لمدة 30 يومًا الماضية (1 في 10) واستخدام 30 يومًا للسجائر الإلكترونية (1 في 14)".

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أظهر البحث أنه في جميع أفراد الدراسة، أن الرجال البالغون أكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات Covid-19 الشديدة.

على الرغم من أن المزيد من النساء أبلغن عن الربو والمشاكل المناعية، إلا أن معدلات التدخين المرتفعة لدى الرجال تجاوزت ذلك ومع ذلك، بالنظر إلى غير المدخنين فقط ، كانت النساء أكثر عرضة للخطر.

قالت سالي آدامز، مؤلفة الدراسة الرئيسية والمتخصصة في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو الوطنية للمراهقين: "تشير الدلائل الحديثة إلى أن التدخين مرتبط باحتمالية أعلى لتقدم مضاعفات COVID-19، بما في ذلك زيادة شدة المرض أو دخول وحدة العناية المركزة أو الوفاة".

وأضافت "قد يكون للتدخين آثار كبيرة على الشباب الذين عادة ما يكون لديهم معدلات منخفضة لمعظم الأمراض المزمنة."