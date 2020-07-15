فيديو.. ديلي ميل : فيروس غامض يقتل 400 فيل بأفريقيا ومخاوف من انتقاله للبشر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتحدث البعض فى القارة السمراء عن وجود فيروس غامض وراء نفوق المئات من الأفيال في بوتسوانا بأفريقيا، مخاوف العلماء أن يكون هناك فيروس غامض قد ينتقل إلى البشر.
ووفقا لتقرير جريدة " الديلى ميل" البريطانية، نفوق حوالى 400 فيل من مختلف الأعمار والجنس لأسباب غير معروفة، وأظهرت الصور الجوية انتشار جثثها عبر دلتا أوكافانجو والأجزاء الشمالية الأخرى من البلاد.
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