شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ديلي ميل : فيروس غامض يقتل 400 فيل بأفريقيا ومخاوف من انتقاله للبشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتحدث البعض فى القارة السمراء عن وجود فيروس غامض وراء نفوق المئات من الأفيال في بوتسوانا بأفريقيا، مخاوف العلماء أن يكون هناك فيروس غامض قد ينتقل إلى البشر.

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ووفقا لتقرير جريدة " الديلى ميل" البريطانية، نفوق حوالى 400 فيل من مختلف الأعمار والجنس لأسباب غير معروفة، وأظهرت الصور الجوية انتشار جثثها عبر دلتا أوكافانجو والأجزاء الشمالية الأخرى من البلاد.