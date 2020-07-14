اكتشاف جسم مضاد في دماء الأصحاء فعال ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اكتشف فريق بقيادة علماء في معهد "سكريبس ريسيرش" الأمريكي سمة جزيئية مشتركة في العديد من الأجسام المضادة البشرية المقاومة لفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد- 19".

وراجع العلماء، الذين نُشِرت دراستهم في 13 يوليو/تموز في مجلة "ساينس"، بيانات نحو 300 من الأجسام المضادة للفيروس، التي عثرت عليها مختبراتهم وغيرها في مرضى "كوفيد- 19" خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأشاروا إلى أن مجموعة فرعية من هذه الأجسام المضادة قوية بشكل خاص في تحييد الفيروس، وجميع هذه الأجسام المضادة القوية يتم ترميزها، جزئيًا، بواسطة نفس جين الأجسام المضادة (IGHV3-53).

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وتشير الأبحاث السابقة إلى أن الأجسام المضادة المشفرة بواسطة (IGHV3-53) موجودة بأعداد صغيرة في دماء الأصحاء، وبالتالي فإن النتائج تعطي الأمل في أن استخدام لقاح لرفع مستويات هذه الأجسام المضادة الموجودة سيحمي بشكل كاف ضد الفيروس.

ويقول كبير مؤلفي الدراسة إيان ويلسون: "تم عزل هذا النوع من الأجسام المضادة بشكل متكرر في دراسات مرضى (كوفيد- 19)، ويمكننا الآن فهم الأساس الهيكلي لتفاعله مع الفيروس، باستخدام أداة قوية تعرف باسم التصوير بالبلورات بالأشعة السينية".

ويضيف أن معرفة تفاصيل التركيب الذري الناتج عن هذا التفاعل مفيدة لمصممي اللقاحات، وكذلك للعلماء الذين يأملون في تطوير عقاقير مضادة للفيروس.