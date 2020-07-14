باحثون يبيّنون أن طريقة عناق حديثي الولادة تؤثر على صحتهم

تقول الأبحاث بأن عناق الأم للطفل حديث الولادة ينطوي على الكثير من الفوائد للطفل، حيث لاحظ الباحثون أن الأطفال حديثي الولادة الذين يتم معانقتهم من قبل أمهاتهم، لديهم فرصة أكبر للبقاء على قيد الحياة بسبب التأثيرات الإيجابية للعناق على نمو الدماغ.

كما أشارت العديد من الدراسات، إلى أن الأطفال حديثي الولادة أكثر عرضة للاضطراب في معدل ضربات القلب، والقلق والتوتر واضطرابات النوم. لذا فإن عناق واحتضان الوالدين للطفل بانتظام يساعد على ازدياد شعوره بالاستقرار وبالتالي التقليل من الأعراض السابقة.

وقد أجرى فريق من الباحثين من جامعة توهو اليابانية دراسة لمقارنة الاختلاف في رد فعل الرضع عند عناقهم من قبل الأم أو الأب وعند معانقة شخص غريب لهم. تم إجراء البحث من خلال مراقبة معدل ضربات قلب الوليد ووضع أجهزة استشعار الضغط على أيدي المتطوعين البالغين.

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ووجدت الدراسة التي تم نشر نتائجها في مجلة Cell، بأن الأطفال يشعرون بالهدوء أثناء عناق الأبوين لهم دون الضغط عليهم بشدة لمدة لا تتجاوز 30 ثانية.

وحللت الدراسة أيضاً الاختلافات في التأثير المهدئ على الطفل عندما يعانقه شخص غريب مقارنة باحتضان أحد الوالدين. وأوضحت النتائج أن عناقاً متوسط الضغط من أحد الوالدين يوفر تأثيراً مهدئاً أكبر على الطفل الصغير مقارنة بعناق من أنثى غريبة، حسبما ورد في صحيفة تايمز أوف إنديا.

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