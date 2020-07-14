تعرفي على أبرز طريقة جعل الزوج يحترم زوجته

من أسس العلاقة الزوجية السليمة أن تكون مبنية على الحب والاحترام المتبادل بين الزوج والزوجة، إلا أننا نجد العديد من الزوجات يشتكين من قلة احترام الزوج لهن، ونجدهن حائرات حيال الطريقة التي تدعو أزواجهن لاحترامهن، كما ينبغي عليهم أن يفعلوا، وكما يقول الدكتور مدحت عبد الهادي، خبير العلاقات الزوجية: على الزوجة أن تشعر بداخلها باحترام نفسها وأسرتها وزوجها، وأن تبني علاقتها بزوجها على أساس المشاركة والاستقلالية. وأن تتعامل باحترام مع الآخرين، كي تكسب صورة محترمة في المجتمع.

نصائح لفرض احترامك على الزوج

أن تهتم الزوجة بنفسها بحيث تكون صاحبة ثقافة ومعرفة، وتتابع ما يحدث حولها في العالم، ويكون لها نشاطاتها وهواياتها الخاصة وشغفها في الحياة، حتى إن لم تكن امرأة عاملة. كل هذا سيعزز ثقة المرأة بنفسها وسيجعل نظرة زوجها لها نظرة احترام وإعجاب.

احترمي زوجك

أولًا وقبل كلّ شيء، لا يمكنك أن تطالبي زوجك أن يحترمك طالما أنت لا تقومين بالمثل معه! احترميه فتجبرينه بطريقة غير مباشرة على احترامك.

تجدر الإشارة هنا الى أنّ عدم الاحترام لا يترجم فقط باستخدام الإهانات والصراخ والأساليب الأخرى، إنما ببعض التصرفات المتعلقة بمبادئ زوجك الأساسية.

لا تقومي بما يغيظ شريك حياتك

أحد الأسباب التي تجعل الزوج لا يحترم زوجته هي التصرفات التي لا يتقبلها على الإطلاق، ولو أنّ ذلك ليس عذرًا له، لكن قبل كل شيء امتنعي عن القيام بما يغيظه ويغضبه، فلا تجريه بالتالي إلى عدم احترامك!

احترمي عائلة زوجك

أحيانًا كثيرًا لا يتقبل الزوج أن تتعرض زوجته لأفراد عائلته بما يهينهم أو يقلل من شأنهم، سواء أمامهم أو أمام زوجك لذلك سيقوم بردّ اعتبار عائلته عبر إهانتك في المقابل. لذا انتبهي لهذه النقطة جيدًا.

حافظي على أسرار منزلك

لا يتقبل أي رجل أن تخرج الأسرار الزوجية عن أسوار البيت الزوجي، لذلك إن أدرك أن زوجته لا تحافظ على أسرارهما فستتبدل تصرفاته تلقائيًا، وسيكون عدم احترامه له نتيجة لذلك.

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اهتمي بزوجك

وأخيرًا، عندما يشعر الزوج أن زوجته لا تحبه أو لا تهتم به، سيقوم بأي شيء يرد اعتباره بأي طريقة، ستتبدل تصرفاته لا محالة وغياب الاحترام أحد أبرز هذه التغيرات! لذا اهتمي به باستمرار وعبري له عن حبك فزوجك مهما كبر سيبقى طفلًا في داخله!

مزيد من النصائح

• أن تحترم الزوجة عائلة زوجها بما يتماشى مع العادات الموجودة في المجتمع.

• البحث عن لغة تواصل مناسبة تجمعها بزوجها لوضع أساسات قوية ومتينة لعلاقتهما.

• على الزوجة أن تسعى إلى فهم ما يحبه زوجها، والعمل على إيجاد الطرق المختلفة لتحقيق ذلك. وأن تقوم بواجباتها كاملة تجاه زوجها وبيتها، وفي نفس الوقت تطالب بحقوقها كي تكون سعيدة.

• من أهم أسباب احترام الزوج لزوجته حبها له، وتقديرها لمجهودة ووقوفها معه في الأوقات الصعبة.

• أن لا تكون علاقة الزوجة بزوجها مادية.

• يبقى اهتمام المرأة بجمالها وصحتها ورشاقتها ومظهرها سراً من أسرار كسب قلب الرجل وحبه واحترامه أيضاً.

• يجب على الزوجة التحلي بالقوة والإحساس بالمسؤولية، لتتمكن من حل المشاكل التي تواجه أسرتها.

• استقلالية المرأة وطموحها تجعل نظرة الرجل لها مختلفة بشكل إيجابي، فلا يستطيع التقليل من احترامها وكيانها.

• كون زوجك أولويتك الأولى لا يعني أن لا تكون لك حياتك الخاصة واهتماماتك الأخرى.

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