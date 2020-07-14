باحثون يؤكدون أن بكتيريا البروبيوتيك تساعد في تقليل أعراض الاكتئاب

وجدت مراجعة بحثية جديدة حول آثار البروبيوتيك وهي بكتيريا مفيدة بالجهاز الهضمي يمكن الحصول عليها من أطعمة أو من المكملات الغذائية، على أعراض الاكتئاب والقلق وأكد الباحثون أن هذه البكتيريا قد تساعد في تقليل أعراض الاكتئاب لدى الشخص، بحسب موقع "ميديكال نيوز توداي" ولكن لم يكن للبروبيوتيك تأثير واضح على تخفيف أعراض القلق.

وفى المراجعة التي نشرت في مجلة BMJ Nutrition، بحث المؤلفون عن دراسات منشورة بين عامي 2003 و 2019 شارك فيها البشر الذين بلغوا 18 عامًا أو أكثر، والمصابين بالقلق أو الاكتئاب، وتلقوا تدخلاً غذائيًا بمكملات "بريبيوتيك".

ووجد المؤلفون أنه على الرغم من اختلاف الدراسات بشكل كبير، مما يجعل من الصعب مقارنتها مباشرة، إلا أنها أظهرت جميعها بوضوح فائدة إيجابية للتدخل الغذائي بروبيوتيك للحد من أعراض الاكتئاب.

واستخدمت جميع الدراسات كبسولات تحتوي إما على واحد أو أكثر من سلالات البروبيوتيك.

نظرت الدراسات السبع في 12 سلالة مختلفة من البكتيريا من فئة Firmicutes و Actinobacteria (أو سلالة) من البروبيوتيك.

تضمنت الأقراص أنواعًا مختلفة من بكتريا Lactobacillus و Bifidobacteria ارتبط أحد عشر سلالة من البكتيريا بتحسينات في مقاييس الاكتئاب، إما بمفردها أو بالاشتراك مع بكتيريا بروبيوتيك أخرى.

كان L. plantarum 299v هو البروبيوتيك الوحيد الذي تم اختباره ولم يظهر أي تأثير على درجات الاكتئاب، ولكنه أثر على اختبارات الإدراك.

ووجدت الدراسات أيضًا أن مجموعة من التدخلات قبل الحيوية والبروبيوتيك كانت مفيدة، ومع ذلك ، فإن البريبايوتكس بمفرده لم يكن له أي تأثير كبير.

وفي حين أن تدخلات البروبيوتيك قللت بشكل فعال من أعراض الاكتئاب، وجد الباحثون القليل من الأدلة على أنها تقلل من أعراض القلق.

الاكتئاب ومحور الأمعاء والدماغ

وفقًا للمعهد الوطني للصحة العقلية، فإن الاكتئاب هو اضطراب مزاجي يستمر لمدة أسبوعين على الأقل ويمكن أن يكون له مجموعة من الأعراض.

يمكن أن يشمل ذلك الشعور بالحزن أو الغضب أو الانفعال أو عدم القيمة أو الذنب أو العجز.

قد لا يهتم بعض الأشخاص بالهوايات والأنشطة أو يشعرون بالتعب أو يجدون صعوبة في التركيز أو يواجهون صعوبة في النوم أو حتى يشعرون بالانتحار.

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حوالي 7 ٪ من جميع البالغين في الولايات المتحدة قد عانوا من نوبة اكتئاب واحدة على الأقل في العام الماضي.

عادة ما يشمل علاج الاكتئاب الأدوية أو العلاجات الحوارية أو مزيج من الاثنين معًا.

جموعة متنوعة من العوامل، سواء البيولوجية أو الوراثية أو البيئية أو النفسية، يمكن أن تسبب الاكتئاب

وفقًا لبحث حديث ، فإن أحد العوامل التي قد تسهم في الاكتئاب وقضايا الصحة العقلية ، بشكل عام ، هو محور الأمعاء الدماغية.

يصف محور الأمعاء والدماغ العلاقة بين الميكروبات المعوية للشخص - النظام البيئي للكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في أمعاء الشخص - والجهاز العصبي المركزي (CNS) ، والذي يشمل الدماغ والحبل الشوكي.

مكن أن تنتقل الإشارات بين ميكروبات القناة الهضمية للشخص والجهاز العصبي المركزي، مما يبقي كلاهما يعمل بشكل صحيح.

ونتيجة لذلك ، تكهن الخبراء بأن صحة الميكروبات المعوية قد تؤثر على اضطرابات الجهاز العصبي المركزي ، بما في ذلك بعض اضطرابات الصحة العقلية.

هناك عاملان رئيسيان في الحفاظ على صحة الميكروبات المعوية هما البريبايوتكس والبروبيوتيك.

وفقًا للمركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية ، تحتوي البروبيوتيك على كائنات دقيقة حية تساهم في ميكروبيوم الشخص ، بينما تساعد البريبايوتكس في الحفاظ على صحة هذه الكائنات الدقيقة.

يمكن للأشخاص عادة العثور على البروبيوتيك في الأطعمة المخمرة أو اللبن. توجد البريبايوتكس في نباتات مختلفة بكميات منخفضة ، وتتطلب توليفًا للحصول على تأثير قابل للقياس سريريًا.

في هذا السياق ، أراد مؤلفو مقالة المراجعة رؤية الأدلة من الأبحاث الحالية حول الفوائد المحتملة لأخذ البريبايوتكس والبروبيوتيك للتخفيف من أعراض الاكتئاب والقلق.

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