استشاري يحذر من خطأ كارثي يهدد صحة القلب.. ما علاقة «الإسبرين»؟

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة إيقاف دواء الإسبرين عن الوالدين دون استشارة الطبيب المعالج.
وقال “النمر” في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “تحذير.. إياك أن توقف الإسبرين عن أحد والديك من تلقاء نفسك.. بل ناقش طبيبهما المتابع لحالتهما”.
وأضاف د. خالد النمر، “الإسبرين من الأدوية المهمة جدا لصحة القلب ويجب عدم ابتدائه أو إيقافه دون توجيه الطبيب المعالج”.
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