وفيات "كورونا" تفجع أميركا اللاتينية وتتخطى جارتها الشمالية

مكسيكو سيتي - لايف ستايل
تخطى عدد فيات فيروس كورونا المستجد في أميركا اللاتينية، نظيره في أميركا الشمالية للمرة الأولى منذ بدء الجائحة.وبحسب إحصاء لرويترز يوم الاثنين، استنادًا إلى البيانات الرسمية فقد سجلت أميركا اللاتينية بحلول اليوم الاثنين 144680 وفاة بالمرض حتى الآن، مقارنة بتسجيل 143847 في أميركا الشمالية التي تضم كندا والولايات المتحدة.
وتم تسجيل أول حالات مؤكدة للإصابة بالمرض في الأميركتين بفارق أيام في أواخر فبراير/ شباط الماضي، وظهرت أولا في كندا ثم الولايات المتحدة والمكسيك.وفي البداية شهدت الولايات المتحدة وكندا تسارعًا بوتيرة أكبر في عدد الحالات.
لكن أمريكا اللاتينية واجهت صعوبات جمة في احتواء التفشي بمجرد انتقاله خارج الأحياء الراقية التي كانت الإصابات فيها في العادة لمن سافروا إلى الخارج.وساهم شيوع الفقر والعمالة غير الرسمية وتدهور أوضاع الرعاية الصحية بخاصة في المناطق النائية في انتشار المرض على نطاق أوسع.
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