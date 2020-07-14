الكشف عن مجموعة علامات تؤكّد على وجود تناغم وتطور العلاقات بين شخصين

عندما تحدث الكيمياء بين شخصين، فإنها تظهر عليهما مهما حاولا إخفاءها. التناغم مهم حقا من أجل أن تنمو العلاقة وتتطور، حتى أن بعض الإحصائيات تظهر أنه بدون وجود كيمياء بين الزوجين لا توجد فرصة لعلاقة ناجحة.

إذا كنتِ تحتاجين لمعرفة ما إذا كانت هذه الكيمياء موجودة في علاقتكِ أم لا، اقرئي السطور التالية للتعرف على أكثر العلامات التي تؤكد وجود التناغم بين شخصين!

احاديث بلا نهاية

المحادثات ليست مملة ولا تنتهي أبداً. بطريقة ما، عندما يكون لدى شخصين كيمياء، يمكن أن يتحدثا عن أي موضوع تقريباً لساعات. كل محادثة هي فقط للإستمتاع باللحظة الحالية.

2مرور الوقت بسرعة

الوقت "يطير" عندما يتحدث الشخصان عبر الهاتف أو يجتمعان معاً. الوقت يمر بسرعة لدرجة أن محادثة لمدة 4 ساعات قد تبدو وكأنها دقائق معدودة.

3الشعور بالراحة

بطريقة ما يشعران بالراحة مع بعضهما البعض كما لو كانا يعرفان بعضهما البعض منذ فترة طويلة. عندما يدخل أحدهما الغرفة، يشعر الآخر على الفور بالحماس، الإسترخاء والثبات.

الإبتسام كثيراً

عندما يكون الشخصان سعيدين، يبتسمان ويظهر الفرح على وجهيهما بشكل طبيعي. عندما يكون هناك إتصال مرئي، يبدأ الاثنان في الإبتسام والإستمتاع بهذا النوع من التواصل.

قوة التواصل الروحي

عندما يفهمان بعضهما البعض من دون أن يتحدثان، وينهيان جمل بعضهما البعض، فهذا إتصال روحاني قوي قد لا يُعرَف مصدره، لكنه من المؤكد انه يعني وجود إتصال روحي قوي بين الطرفين.

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سهولة التضحيات

عندما يكون هناك إنجذاب بين رجل ومرأة، فإن التنازل يكون سهلاً اكثر. يمكنكِ أن يغيّر الشخص جدوله بالكامل لمجرد رؤية الشخص الآخر.

تغييرات واضحة في لغة الجسد

عندما تبدأ المرأة بالتلاعب بخصلات شعرها أو الميل إلى الأمام بجسدها للتقرب من الشريك، وعندما يميل الرجل نحوها أثناء التحدث أو يحرص باستمرار على أن يجلس بجانبها... كلها قد تكون علامات واضحة على وجود كيمياء قوية بين الطرفين.

تذكّر التفاصيل الصغيرة

مهما كانت التفاصيل التي يتشاركانها معاَ صغيرة، فهما يقومان بحفظها كلّها، ذلك لأنهما يلاحظان كل شيء عن بعضهما البعض.

لا مجال للأسرار

لا توجد مساحة للأسرار بينهما، فكلاهما يريد أن يقول كل شيء عن نفسه من دون التفكير لثانية واحدة. حتى الأسرار المحرجة لا تبدو سيئة للغاية لمشاركتها والبوح بها للطرف الآخر.

الطرفان كتاب مفتوح

لا يخشيان إظهار جانبهما الضعيف ولا يريدان الإختباء وراء ما هو عكس حقيقتهما. ليس هناك ستارة حول مخاوفهما ومشاكلهما

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