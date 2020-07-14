شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تتنبأ بارتفاع أعداد وفيات الإيدز والسل والملاريا بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة تنبؤية لإمبريال كوليدج أن الوفيات الناجمة عن الاصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب والسل والملاريا قد ترتفع في الدول الفقيرة والمتوسطة الدخل، حيث تعاني الانظمة الصحية الضعيفة بالفعل من اضطرابات شديدة بسبب جائحة فيروس كورونا.

ووفقا لتقرير لوكاله "رويترز" وجدت دراسة النمذجة أن الوفيات الناجمة عن الأمراض الثلاثة يمكن أن ترتفع على مدى السنوات الخمس المقبلة بنسبة تصل إلى 10٪ و 20٪ و 36٪ على التوالي، مما يضع تأثير الوفيات على نطاق مماثل للتأثير المباشر لوباء الفيروس التاجي نفسه.

قال تيموثي هاليت الأستاذ بكلية إمبريال كوليدج: "في البلدان ذات العبء المرتفع من الملاريا والأوبئة الكبيرة لفيروس نقص المناعة البشرية والسل ، يمكن أن تؤدي الاضطرابات قصيرة المدى إلى عواقب مدمرة لملايين الأشخاص الذين يعتمدون على برامج للسيطرة على هذه الأمراض وعلاجها.

مشيرا الى إن تأثير الضربة القاضية لـ COVID-19 يمكن أن يفسد بعض التقدم الكبير الذي تم إحرازه ضد هذه الأمراض خلال العقدين الماضيينمما يضاعف العبء الناجم عن الوباء مباشرة وقال هاليت إن المخاطر يمكن تخفيفها إذا سعت البلدان للحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية ونشر تدابير وقائية ضد العدوى.

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وجدت الدراسة التي نشرت في مجلة لانسيت جلوبال هيلث التي استخدمت إسقاطات نمذجة المرض لرسم سيناريوهات وباء فيروس كورونا المحتملة أن التأثير الأكبر على فيروس نقص المناعة البشرية سيكون من الانقطاع إلى الإمدادات من الأدوية المضادة للفيروسات الرجعية التي يأخذها العديد من المرضى إلى إبقاء المرض تحت السيطرة.

وحذرت وكالة الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز ومنظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي من هذا النقص في المخزون ، حيث قالت أكثر من ثلث دول العالم بالفعل أنها معرضة لخطر نفاد الأدوية المضادة للفيروسات الرجعية.

وبسبب الملاريا ، وجدت الدراسة أن التأثير الأكبر سيكون بسبب تعطل التوزيع للناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية ، والتي تحمي ملايين الأشخاص من الإصابة بالبعوض الحامل للملاريا.