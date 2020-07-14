شكرا لقرائتكم خبر عن سنجاب يصاب بالطاعون الدبلى بأمريكا ومخاوف من نقل العدوى للبشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت حكومة مقاطعة جيفرسون بولاية كولورادو الأمريكية تحذيراً صحياً بعد أن ثبت إصابة سنجاب بسبب الطاعون الدبلي، فيما وصف بأنه "زيادة في نشاط الطاعون المُبلغ عنه" وتم العثور على السنجاب المريض في مدينة موريسون، جنوب غرب دنفر، على الرغم من أنها أول حالة من الطاعون تم تسجيلها في مقاطعة جيفرسون، بحسب ما ذكر موقع قناة فوكس 8 الأمريكية و دايلي ميل البريطانية.

وقالت حكومة مقاطعة جيفرسون إن "الطاعون هو مرض معد تسببه بكتيريا ويمكن أن يصاب به البشر والحيوانات المنزلية إذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات المناسبة".وطمأن المسئولون أنه طالما تم اتخاذ الاحتياطات المناسبة، فإن خطر الإصابة بالطاعون "منخفض للغاية".

وأفادت وزارة الصحة العامة والبيئة في كولورادو عن وجود كمية متزايدة من نشاط الطاعون في الولاية.

يمكن للإنسان أن يصاب بالطاعون عن طريق لدغات البراغيث أو من السعال من قبل حيوان مصاب.

الطاعون الدبلي هو مرض بكتيري ينتشر عن طريق البراغيث التي تعيش على القوارض البرية ويقتل في أقل من 24 ساعة إذا لم يعالج على الفور.

القطط على وجه الخصوص تكون عرضة للإصابة بالطاعون وقد تموت إذا لم يتم علاجها على الفور بالمضادات الحيوية.

وبالمثل يمكن للقطط أن تصاب بالطاعون من لدغات البراغيث أو القوارض.

بينما الكلاب أقل عرضة للإصابة بالطاعون ولكنها قادرة على التقاط البراغيث التي يمكن أن تحمل المرض.

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من المعروف أن أعراض الطاعون تشمل الحمى والقشعريرة والصداع والغثيان والألم الشديد وتورم الغدد الليمفاوية، والتي تحدث في غضون يومين إلى سبعة أيام بعد التعرض لها.

ومع ذلك ، يمكن علاج الطاعون بشكل فعال بالمضادات الحيوية إذا تم تشخيصه مبكرًا.

توصي مقاطعة جيفرسون للصحة العامة بالاحتياطات التالية للحماية من الطاعون:

-القضاء على جميع مصادر الغذاء والمأوى والوصول للحيوانات البرية في المنزل.

-لا تطعم الحيوانات البرية.

-يجب على الناس والحيوانات الأليفة تجنب الاتصال بالحيوانات البرية والقوارض المريضة أو الميتة.

-استخدم الاحتياطات عند التعامل مع الحيوانات الأليفة المريضة.

-قم بفحص الحيوانات الأليفة المريضة من قبل طبيب بيطري.

-استشر طبيبك البيطري حول التحكم في البراغيث والقراد لحيواناتك الأليفة.

-منع الحيوانات الأليفة من التجوال بحرية خارج المنزل حيث يمكن أن تفترس الحيوانات البرية وتجلب المرض معها إلى المنزل.