شكرا لقرائتكم خبر عن علماء: الموجة الثانية من كورونا فى بريطانيا قد تؤدى لوفاة 120 ألف شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر العلماء من أن الموجة الثانية من فيروس كورونا هذا الشتاء فى بريطانيا قد تؤدي إلى وفاة 120 ألفا في المستشفى، وأكدت أكاديمية العلوم الطبية في بريطانيا أنه يجب اتخاذ إجراءات للتخفيف من "أسوأ سيناريو" لفيروس كورونا، بحسب جريدة "ديلي ميل" البريطانية.





وحذرت أكاديمية العلوم الطبية من أن المستشفيات يمكن أن تشهد وفاة 120 ألف حالة بسبب كوفيد 19 بين سبتمبر ويونيو بينما تكافح هيئة الصحة البريطانية NHS أيضًا زيادة حالات الأنفلونزا في فصل الشتاء.

واستند التقدير إلى معدل R، الذي يقيس قدرة الفيروس على الانتشار، حيث ارتفع إلى 1.7 - ما يقرب من نصف مستوى ذروة معدل الإصابة - بدءًا من سبتمبر.

في حين نجحت الإجراءات في تقليله إلى أقل من 1 ، يخشى العلماء أنه يمكن أن يصعد مرة أخرى مع تخفيف الإغلاق ويسمح الشتاء بانتشار الفيروسات بسهولة أكبر.

تشير الدراسة التي أجراها 37 عالمًا وأكاديميًا، استعداداً للشتاء إلى أن ذروة أي موجة ثانية لكورونا ستصيب المستشفيات في يناير وفبراير.

قال البروفيسور ستيفن هولجيت، الأستاذ السريري لعلم الأدوية المناعي في مجلس البحوث الطبية الذي قاد الدراسة: "هذا ليس توقعًا، ولكنه احتمال..يمكن تقليل المخاطر إذا اتخذنا إجراءً على الفور."

وأضاف "سيكون الاستعداد الحيوي الأساسي لضمان أن يتم تطعيم أكبر عدد ممكن من العاملين في مجال الرعاية الصحية والأطفال والضعفاء ضد الإنفلونزا."

وقال التقرير إنه يجب إقامة نظام سريع للمراقبة، ويجب على المستشفيات إزالة العدد الضخم المتراكم من العلاجات المؤجلة- والتي يمكن إضافتها إلى موجة فيروس كورونا الثانية.

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وقالت البروفيسورة أزرا غني، الخبيرة في علم الأوبئة والأمراض المعدية في امبريال كوليدج لندن التي عملت على الدراسة، إن عدد 120.000 حالة وفاة يعتمد على المزيد من الاتصالات الاجتماعية في العمل والمدرسة والتجمعات، إلى جانب ظروف الشتاء التي تميل إلى المساعدة في انتشار المرض.

كما نظر الفريق في توقعات أقل خطورة، حيث أدى معدل R إلى 1.1 وفاة إلى 1300 حالة وفاة في المستشفى بين سبتمبر ويونيو، ومعدل R 1.5 الذي أدى إلى 74800 حالة وفاة في المستشفى.

كما أن الأرقام لا تأخذ في الاعتبار عمليات الإغلاق أو النجاح الأخير لتجربة ديكساميثازون والستيرويد، والتي خفضت معدلات الوفيات في مرضى Covid-19.

اعترف الباحثون بأن كلاهما يمكن أن يقلل بشكل كبير من عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي في المملكة المتحدة.

قالت الأستاذة دامي آن جونسون، نائبة رئيس أكاديمية العلوم الطبية: "في كل شتاء نشهد زيادة في عدد الأشخاص الذين يدخلون المستشفى، وعدد الأشخاص الذين يموتون في المملكة المتحدة.. ويرجع ذلك إلى مجموعة من الالتهابات الموسمية مثل الأنفلونزا وتأثيرات الطقس البارد، على سبيل المثال ، على أمراض القلب والرئة.

وأضافت "هذا الشتاء علينا أن نأخذ في الاعتبار احتمال حدوث موجة أخرى من عدوى فيروس كورونا والآثار المستمرة للموجة الأولى.. يجب أن نكون مستعدين لأننا قد نواجه أيضًا وباء إنفلونزا هذا العام."