شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون ينجحون في إصلاح رئه تالفة بربطها مع دورة دموية لخنزير حى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الباحثون في جامعة كولومبيا في استخدام تقنية تجريبية جديدة لإصلاح رئة بشرية تالفه وإعادتها لعملها من خلال مشاركة نظام الدورة الدموية مع نظام خنزير حى مما ساعد في تعزيز آليات الإصلاح الذاتي للجسم ، وفقا لتقرير لصحيفة sciencealert العلمية.

وأوضح التقرير أن الحقيقة المحزنة لأمراض الرئة النهائية هي أنه يوجد ببساطة عدد أكبر بكثير من المرضى الذين يعانون من الفشل الرئوي أكثر بكثير من المتبرعين وهذا ليس فقط بسبب العدد القليل من المتبرعين ، والذي قد يكون مشكلة كافية ، ولكن العديد من رئتي المتبرعين تضررت بشكل كبير ، مما يجعلها غير قابلة للاستخدام.

وقال الباحثون الرئيسيون، والجراح أحمد هوزين، والمهندس الطبي الحيوي جون أونيل من جامعة كولومبيا: "إن توفير آليات الإصلاح البيولوجي الجوهرية على مدى فترات طويلة بما فيه الكفاية مكننا من استعادة الرئتين المتضررة بشدة والتي لا يمكن إنقاذها".

يشبه المبدأ الأساسي تقنية استعادة الرئة الحالية للمتبرع والتي تسمى نضح الرئة السابق (EVLP) ، والتي تتضمن وضع رئة في قبة معقمة متصلة بجهاز تهوية ومضخة ومرشحات.

يتم الحفاظ على درجة حرارة الرئة في درجة حرارة جسم الإنسان ، ويتم تداول محلول غير دموي يحتوي على الأكسجين والمغذيات والبروتين من خلاله، هذا الدوران ، عندما يتم ضخ السائل عبر العضو ، هو جزء التروية.

ساعدت هذه التقنيه في إنقاذ الأرواح من خلال الحفاظ على استقرار رئتي المتبرع وحتى إصلاحها قليلاً لكن الفترة الزمنية التي توفرها التقنية محدودة إلى حد ما لا يمكن إجراؤها إلا لمدة تصل إلى ثماني ساعات ، وهو ليس كثيرًا من الوقت لوظائف الإصلاح البيولوجي لبدء العمل.

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وكشف الباحثون عن أنهم نجحوا في استخدام نفس التقنية لإصلاح خمس رئتين بشريتين متضررتين من خلال ربطهم بالخنازير ، بما في ذلك رئة واحدة أصيبت بإصابات شديدة فشلت في استعادة الوظيفة باستخدام EVLP.

وقال فونجاك نوفاكوفيتش "تمكنا من استعادة رئة من متبرع فشلت في التعافي على نظام تروية الرئة خارج الجسم السريري ، وهو المعيار الحالي للرعاية كان هذا هو التحقق الأكثر صرامة من منصة التداول المتداخلة حتى الآن ، مما يظهر وعدًا كبيرًا بفائدته السريرية."

في الدراسة ، حصل الفريق على عدد ست رئتين من المتبرعين بعد رفض الزرع تم ربط الرئتين الخمس في التجربة عبر تقنية الوداجي بالخنازير المخدرة التي تم تثبيطها للمناعة ، لمنع الجهاز المناعي للخنزير من مهاجمة الرئتين تم إرفاق الرئة السادسة للتحكم بخنزير لم يقمع جهاز المناعة.

تعرضت جميع الرئتين إلى 24 ساعة من التبادل الغريب للأجسام ، بينما راقب الباحثون بعناية المعايير الفسيولوجية والكيميائية الحيوية للأعضاء..

بعد 24 ساعة من مشاركة الدم مع الخنزير ، بدأت الرئة التالفة تظهر علامات الإصلاح ليس الشفاء التام ، ولكن أكثر بكثير مما كان يعتقد أنه ممكن.