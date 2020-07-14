شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: محتمل احتواء عدوى الموجة الثالثة لكورونا فى هونج كونج خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خبراء طبيون في هونج كونج أنه من المحتمل أن تشهد المدن الدولية مثل هونج كونج تفشيا عرضيا جديدا لفيروس كورونا، ومن المرجح احتواء آخر تفشي للمدينة في غضون أسبوع ، بعد أن تعرضت المدينة لموجة ثالثة من فيروس كورونا، وفقا لتقرير لصحيفة جلوبال تايمز الصينية.

ارتبطت العدوى المنقولة محليًا في هونج كونج بدار رعاية المسنين في Tse Wan Shan ومطعمين في Ping Shek Estate وسائقي سيارات الأجرة وبعض المدارس ولكن لم يتم تحديد مصدر تفشي المرض.

لاحتواء الوضع المتدهور ، أعلنت هيئة التعليم في هونغ كونغ أن المدارس الابتدائية ورياض الأطفال ورياض الأطفال ستبدأ إجازة صيفية قبل نصف شهر من السنوات السابقة.

وقالت حكومة هونج كونج إن المتحدث باسم مكتب الغذاء والصحة وصف كشف عن الحالات المحلية مع مصادر مجهولة للعدوى خلال فترة زمنية قصيرة، وهذا "يثير إنذارًا مهمًا" ، وذكّر السكان بألا يخذلوا حذرهم.

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وأوضح خبراء طبيون في هونج كونج أنه من الطبيعي أن تشهد المدينة تفشيًا صغيرًا بين الحين والآخر ، حيث أعادت المدينة تدريجيًا الأنشطة الاجتماعية والتجارية ، ومن المرجح أن يتم احتواء تفشي المرض في غضون أسبوع.

وقال جين دونغيان ، الأستاذ بكلية العلوم الطبية الحيوية بجامعة هونج كونج ، لصحيفة جلوبال تايمز يوم إن هونج كونج تعرضت لموجة ثالثة من فيروس كورونا بعد تفشي ووهان وارتفاعه في الحالات المستوردة. لكن مثل هذا التفشي على نطاق صغير كان طبيعياً وضمن التوقعات.