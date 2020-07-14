شكرا لقرائتكم خبر عن وصف الفيروس ب"الضجيج" ورفض ارتداء الكمامة .. قصة أمريكى توفى بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

توفي رجل أمريكى يبلغ من العمر 37 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا بعد أن ظل يصف الوباء بأنه "ضجيج" ورفض ارتداء قناع للوجه للوقاية من العدوى، ووفقا لتقرير لصحيفة mirror البريطانية عثر على ريتشارد روز من أوهايو في منزله ميتا بعد ثلاثة أيام فقط من اختبار إيجابي لفيروس كورونا.

وكان الرجل متشككًا بشكل صريح بشأن مخاطر فيروس كورونا ، وكتب في منشور على صفحته بموقع التواصل الإجتماعى "أنا لا أشتري قناعًا لقد وصلت إلى هذا الحد من خلال عدم الشراء في تلك الضجة اللعينة ".

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إلا أنه أصيب بالفعل بعدوى كورونا بعد يوم واحد فقط من الاختبار الإيجابي، قال آخر منشور له أنه لم يكن لديه أي فكرة عن مكان إصابته بالمرض مضيفًا أشعر بضيق في التنفس"، وتدهورت حالته الصحية بشكل كبير ولقى مصرعه بعد 3 أيام فقط من الإصابة داخل منزله لعدم ذهابه الى مستشفيات الحجر الصحى.

من جانب أخر أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن صانعي الأدوية الذين يتعاونون مع الحكومة الأمريكية يسيرون على الطريق الصحيح لبدء تصنيع لقاح فيروس كورونا ، بحلول نهاية الصيف، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.وأضاف المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه: "إذا قلت بالضبط متى سيتم إنتاج وتصنيع مواد اللقاح، فمن المحتمل أن تكون خلال 4 إلى 6 أسابيع، لكننا سنقوم بتصنيع اللقاح بحلول نهاية الصيف.