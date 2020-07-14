شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة البريطانى: إطلاق أكبر برنامج لتطعيم الأنفلونزا مجانا الشتاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور مات هانكوك وزير الصحة البريطاني، أن الشتاء القادم سيتم تطعيم كل بريطاني يزيد عمره عن 50عاما، بتطعيم الأنفلونزا مجانًا، في أكبر برنامج تطعيم، حيث من المقرر أن تطرح الحكومة أكبر برنامج للتطعيم ضد الأنفلونزا في التاريخ، الأمر الذي يمكن أن يجعل اللقاح مجاني لكل بريطاني فوق الخمسين.



وزير الصحة البريطاني

وأوضح، أن هيئة الخدمات الصحية البريطانية "NHS "، تتوقع ارتفاع الطلب على لقاح الأنفلونزا هذا الشتاء، ويأتي ذلك بعد أن نصح العلماء الحكومة بأن موجة ثانية من فيروس كورونا التاجي هذا الشتاء قد تكون أسوأ من الأولى، وزعموا أن 120ألف شخص آخر قد يموتون في المستشفيات، ونصحوا الحكومة بالعمل الآن، لمنع انفجار آخر للحالات التي تطغى على هيئة الصحة العالمة البريطانية" NHS".

وأضاف هانكوك، إن التخطيط جار بالفعل للتعامل مع الزيادة المتوقعة في الطلب على هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS بسبب الضغوط الموسمية خلال فصل الشتاء، بما في ذلك الإنفلونزا، ففي الوقت الحاضر، يعتبر لقاح الإنفلونزا مجانيًا لمن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، ومقدمي الرعاية، وأطفال المدارس الابتدائية، والنساء الحوامل.

وفي حديثه في المؤتمر الافتراضي لجمعية الصيدلة الوطنية (NPA) يوم الاثنين، أكد هانكوك، إنه في أعقاب تفشي فيروس كورونا التاجي، نتوقع ارتفاع الطلب على لقاح الإنفلونزا خلال فصل الشتاء، مضيفا، "نعلم جميعًا أنه بعد 6 أشهر صعبة للغاية، ستكون اللحظة الكبيرة التالية مع اقتراب فصل الشتاء، حيث نخطط حاليا لفصل الشتاء، ونتوقع ارتفاع الطلب، مضيفا، نريد أن يكون برنامج لقاح الإنفلونزا أكبر برنامج لقاح الإنفلونزا في التاريخ، لقد قمنا بشراء ما يكفي من اللقاحات حتى نتمكن من تقديم ذلك، موضحا إنها مهمة كبيرة.

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وقال هانكوك، إن الحكومة تعمل أيضًا على إعداد برنامج تطعيم ضد فيروس كورونا التاجي، في حالة التوصل للقاح ناجح، مضيفا، "نحن نعمل بجد على مزيج من برنامج التطعيم لفيروس كورونا Covid19، إذا عمل التطعيم، وبالطبع أكبر برنامج تطعيم ضد الإنفلونزا في التاريخ، مؤكدا نحن نعمل الآن على كيفية عمل إطلاق لقاح لفيروس كورونا "كوفيد."

ورحبت سارة ماكفادين، رئيسة السياسة والشؤون العامة في مؤسسة الربو البريطانية ومؤسسة الرئة البريطانية، بطموح برنامج الإنفلونزا، مؤكدة إن هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات حول كيفية تطبيقه، ولتحقيق ذلك، تحتاج الحكومة إلى ضمان وصول الناس بسهولة إلى لقاح الإنفلونزا، وأن رسالة مدى أهمية الحصول على التطعيم تصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس.

وقالت، يجب أن يطمئن الجميع، ولا سيما الأشخاص الذين يعانون من أمراض في الرئة، من إمكانية توصيل اللقاح بطريقة آمن، مشيرة إلى إن الإنفلونزا لا تحمي الأفراد فحسب، بل تقطع شوطًا طويلًا لمنع العبء على هيئة الخدمات الصحية البريطانية" NHS "في الشتاء.

وأضافت، الآن أكثر من أي وقت مضى، نحن بحاجة إلى إبقاء الناس في حالة جيدة، وخارج المستشفى، لحماية الأرواح.