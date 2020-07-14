دراسة: تجربة على لقاح الحصبة تثبت فاعلية فى مواجهة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
فيما يزيد قليلاً عن 7 أشهر، تسببت جائحة COVID-19 في أكثر من 572000 حالة وفاة و 13 مليون حالة إصابة في جميع أنحاء العالم، وعلى الرغم من الجهود البحثية الهائلة، إلا أن العلماء لم يأتوا بعد بمرشح لقاح قابل للتطبيق.
الآن ، تصف دراسة جديدة أجراها باحثون من معهد Paul Ehrlich الألماني ونشرت على موقع ما قبل الطباعة bioRxiv * في يوليو الجارى، لقاحًا محتملاً يعتمد على لقاح الحصبة ، مما يؤدي إلى استجابة الأجسام المضادة والمناعة الخلوية ضد الفيروس، وهذا يحمي أيضًا من فيروس الحصبة، وقد يكون هذا سلاحًا مهمًا في مكافحة هذين التهديدين.
الحصبة ولقاح كورنا
لقاحات النواقل التي تحتوي على MeV المؤتلف وكذلك بروتين Spike من فيروس السارس، أثارت عيارًا كبيرًا من الأجسام المضادة المعادلة ، وكذلك الخلايا التائية، في الحيوانات المحصنة التي تعرضت بعد ذلك للفيروس ، تم استخدام هذه المنصة من قبل التحالف من أجل مبادرة الاستعداد للوباء (CEPI) كنقطة انطلاق لتطوير لقاح مضاد لكورونا- CoV-2.
وجد الباحثون أن الفئران التي تم تطعيمها بلقاح مؤتلف تحتوي على أجسام مضادة IgG تستهدف بروتين S ، ولكن فقط بعد التحصين.
كانت استجابة الأجسام المضادة المحايدة لفيروس الحصبة إيجابية في معظم الفئران المحصنة ، بما في ذلك أولئك الذين يتلقون اللقاح المؤتلف وفيروس التحكم ، ولكن كانت هناك اختلافات فردية، وكان لفأر واحد من أولئك الذين تلقوا لقاح MeV المحتوي على بروتين سبارك، رد فعل ضعيف أولي وآخر رد فعل سلبي، وقد يكون هذا بسبب مشاكل فنية ، حيث كانت النتيجة غير عادية للغاية.
ومع ذلك ، طورت جميع الحيوانات أجساما مضادة محايدة لـ MeV بعد جرعتين من التحصين ، مع ارتفاع ثلاثة أضعاف في العيار بعد الجرعة الثانية، و كانت الأجسام المضادة المحايدة لبروتين -CoV-2 موجودة بعد جرعتين من اللقاح ، ووصلت إلى عيار مماثل لمصل إعادة الانتعاش البشري ، ولكن فقط في نصف الفئران الستة.
المزايا العديدة لمرشح اللقاح ثنائي التكافؤ هذا، يجعله ناجحا للدراسة في المستقبل، كما أن قدرته على الحماية من الحصبة تعزز أيضًا من قدرتها على الاندماج في جداول التطعيم الروتينية ، والتي من شأنها حماية الأطفال وربما منع انتقالهم للفيروس إلى مجموعات أخرى أكثر عرضة للخطر.
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