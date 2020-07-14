شكرا لقرائتكم خبر عن "فوسى": عدم الإغلاق الكامل ثم إعادة الفتح مبكرا سبب ارتفاع كورونا بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وكالة "رويترز"، أن الدكتور أنتوني فوسي، كبير خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة، حث على الالتزام بالمبادئ التوجيهية للقضاء على فيروس كورونا، ويرجع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا التاجي في الولايات المتحدة إلى فشل الدولة في الإغلاق التام، ثم الاندفاع إلى إعادة فتحه في وقت مبكر للغاية.

وشدد، على ضرورة الحماية الأساسية بما في ذلك الإبعاد الجسدي، وارتداء الأقنعة، وتجنب الحشود وغسل اليدين، "مضيفا هذه الأشياء، كما تبدو بسيطة، ولكنها قادرة على الحماية من العدوى، مضيفا أعتقد أننا نستطيع القيام بذلك.

شجع فوسى، الذي أصدر تحذيرات صارمة خلال زيادة فيروس كورونا التاجي، بالولايات على اتباع إرشادات محددة وضعها خبراء الصحة، لفيروس كورونا التاجي في البيت الأبيض التي تحدد مراحل متميزة لتخفيف القيود.

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وأضاف فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، "لم نغلق كليًا وهذا هو السبب عندما صعدنا، وازدادت نسب الإصابة بفيروس كورونا.

وقال، بدأنا في النزول ثم استقرنا عند مستوى مرتفع حوالي 20 ألف إصابة في اليوم، وبعد ذلك عندما بدأنا في إعادة الافتتاح، نرى الطفرات التي نراها اليوم في كاليفورنيا، وأريزونا، وتكساس وفلوريدا، والعديد من الولايات الأخرى، كما بدأت العديد من الولايات الأمريكية بإعادة فتح اقتصادها دون تلبية المعايير الواردة في المبادئ التوجيهية.

وأكد فوسى، "لسوء الحظ، لم يكن الأمر جيدًا بالنسبة لنا، مستشهداً بحوادث تم نشرها جيدًا لأشخاص يتجمعون في الحانات، أو لا يرتدون أقنعة في أماكن التجمعات".