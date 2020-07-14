شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أمريكية تعلن نتائج مبشرة للقاح محتمل لكورونا عن طريق الأنف قبل التجارب السريرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت شركة Altimmune، Inc الأمريكية ، وهي شركة أدوية بيولوجية في المرحلة السريرية ، عن نتائج إيجابية من الدراسات قبل السريرية التي أجريت على الفئران في جامعة ألاباما في برمنجهام البريطانية، لمرشح لقاح COVID-19 داخل الأنف ، AdCOVID.

أظهرت الدراسات - بالتعاون بين UAB و Gaetersburg ، Altimmune ومقره ماريلاند بأمريكا - نشاطًا قويًا لتحييد مصل الدم ومناعة IgA المخاطية القوية في الجهاز التنفسي، الذى قد يمنع كل من العدوى وانتقال الفيروس لمنع المزيد من انتشار COVID-19، واستنادًا إلى هذه النتائج ، من المتوقع أن يتم تطوير مرشح AdCOVID إلى دراسة السلامة والمناعة المناعية في المرحلة الأولى في الربع الرابع من هذا العام.



تجاح التجارب قبل السريرية لقاح عن طريق الأنف

تم تصميم مرشح AdCOVID للتعبير عن مجال ربط مستقبلات لبروتين ارتفاع فيروس كورونا، وهو هدف مناعي أساسي ضروري للفيروس للربط بالخلايا وبدء العدوى، من خلال تركيز الاستجابة المناعية لهذا الجزء من بروتين السنبلة الفيروسية .

وبينت التجارب أن مرشح AdCOVID أثار استجابة قوية للأجسام المضادة النظامية ضد مجال ربط المستقبلات في الفئران ، مما أدى إلى تحقيق تركيزات الأجسام المضادة IgG في المصل أكبر من 800 ميكروغرام لكل ملليلتر بعد 14 يومًا فقط من إعطاء جرعة واحدة من الأنف .

بالإضافة إلى ذلك ، قام AdCOVID بتحفيز عيار التحييد الفيروسي في مصل الدم بحلول اليوم 28 ، وهو أعلى مرتين من العيار الذي أوصت به إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للبلازما النقابية كعلاج لـ COVID-19 الشديدة.

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في دراسة منفصلة مع جامعة الأباما UAB ، حفزت جرعة واحدة من الأنف من AdCOVID 29 مرة من الغشاء المخاطي IgA في سائل القصبات الهوائية من الفئران الملقحة، وهذا المستوى من تحفيز الأجسام المضادة IgA أعلى بكثير من ذلك المرتبط بالحماية من المرض في الدراسات السريرية للقاحات المخاطية الأخرى.

وقالت الباحثة الرئيسي في جامعة ألاباما، "إن التحفيز القوي لمناعة الغشاء المخاطي في الجهاز التنفسي قد يكون حاسمًا لمنع العدوى وانتقال فيروس كورونا- CoV-2 بشكل فعال. الفيروس ، بالنظر إلى أن تجويف الأنف هو نقطة دخول رئيسية وتكرار لفيروس كورونا - CoV - 2 ".

من المتوقع الحصول على بيانات ما قبل السريرية لاستجابة الخلايا التائية في الأسابيع المقبلة ، إلى جانب قراءات المناعة الذاتية الإضافية.

وتوفر الجرعات عبر الأنف AdCOVID مع إمكانية إدارتها بسرعة ودون الحاجة إلى الإبر أو الحقن أو موظفي الرعاية الصحية المدربين، بالإضافة إلى ذلك ، قد يسمح ملف استقرار درجة حرارة الغرفة المتوقع في AdCOVID بتوزيع اللقاح على نطاق واسع دون الحاجة إلى لوجستيات سلسلة التبريد الباهظة الثمن ، مثل التبريد أو التجميد.