صحة ورشاقة

مشروبات الطاقة تهدد صحة القلب

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 14 يوليه 2020

واصل خبراء الصحة تحذيرهم من تبعات مشروبات الطاقة على صحة الإنسان، وبالتحديد فئة الشباب التي تقبل بشكل متزايد عليها.

 

وحذرت مؤسسة القلب الألمانية من خطورة مشروبات الطاقة على صحة القلب، حيث إنها ترفع مستوى الأدرينالين، ومن ثم يمكن أن تتسبب في خفقان القلب واضطرابات نظم القلب.

 

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وأكدت المؤسسة أن مشروبات الطاقة تزداد خطورتها في حال تناولها أثناء ممارسة الأنشطة التي ترفع بدورها معدل ضربات القلب، مثل والرقص، مشيرة إلى أنها قد تتسبب أيضا في ارتفاع ضغط الدم والاضطراب الداخلي.

 

وشددت على ضرورة ألا يتناول مرضى القلب ومرضى ارتفاع ضغط الدم مشروبات الطاقة.

 

وينطبق ذلك أيضا على الأطفال، نظرا لحساسيتهم العالية تجاه الكافيين، ومن ثم تكون الاستجابات لديهم شديدة.

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