فوائد العنب الأخضر للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:43 مساءً - العنب من الفواكه التي تتميز بمذاق جذاب يحبه الأطفال،ويتميز بألوانه المبهجة من الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، بالإضافة إلى طعمه المميز، ويسهل على الأم تقديمه لأطفالها بعدة أشكال، ما يمكّن الطفل من التقاطه وتناوله بنفسه والاستمتاع بمذاقه اللذيذ، والعنب الأخضر واحد من أغنى الفواكه بالمعادن مثل: الحديد والبوتاسيوم والماغنيسيوم والنحاس ومضادات الأكسدة، وهو سهل الأكل والتناول، وغني - أيضاً - بمحتواه من الفيتامينات مثل فيتامين ج وفيتامين ك وفيتامين ب .عن فوائد ومضار العنب الأخضر للطفل تحدثنا خبيرةالتغذية الدكتورة نهى ياسين. العنب الأخضر يحمي الطفل من الأمراض العنب واحد من الأغذية الغنية بمضادات الأكسدة والتي تلعب دوراً كبيراً في حماية الجسم من الأمراض؛ فمضادات الأكسدة ذات أهمية كبيرة للصغار. مضادات الأكسدة الموجودة بوفرة في العنب تساعد على حماية الطفل من الأمراض عندما يكبر مثل أمراض القلب والسرطان والربو وغيرها.

العنب غني بالألياف التي تقوم بزيادة ليونة الفضلات، وجعلها أكثر سهولة في الإخراج،وهذا يمنح الطفل صحةكبيرة للجهاز الهضمي. من أهم فوائد العنب للأطفال أنه سهل الهضم حتى للرضع، كما أنه غذاء مثالي لهؤلاء الأطفال الذين يعانون من سوء وعسر الهضم.

العنب غني بالبوتاسيوم والماغنيسيوم، وهي عناصر معدنية ضرورية للجسم من أجل معادلة الحموضة في الدم أو تقليل تراكم الغازات. يحتوي العنب على عنصر الحديد وهو معدن مفيد للوقاية من فقر الدم (الأنيميا)، كما أنه يحتوي على فيتامين ج وفيتامينات ب المهمة لتكوين الدم.

يُعتبر العنب من أكثر الفواكه شعبية في العالم بسبب مذاقه الطيب، والعنب الأخضر من الفواكه المشهورة واللذيذة المليئة بالعديد من المغذيات النباتية. العنب الأخضر والفيتامينات يحتوي العنب على الفيتامينات الهامة مثل: فيتاميناتK وA وC و.B6

العنب غني أيضاً بالثيامين، والريبوفلافين، والنياسين، وحمض الفوليك.

يحتوي العنب أيضاً على معادن مثل البوتاسيوم، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والفسفور، والصوديوم.

يحتوي العنب على نسبة عالية من الماء تساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم، كما يحتوي أيضاً على الألياف الغذائية، والكربوهيدرات الصحية، ومضادات الأكسدة، وكمية معتدلة من البروتين.

العنب فعّال جداً في التغلب على الإمساك والقضاء عليه، وهو يصنف على أنه طعام ملين؛ لأنه يحتوي على حمض عضوي وسكر، كما يحتوي العنب على نسبة عالية من الألياف غير القابلة للذوبان مثل السليلوز. العنب الأخضر يداوي الأمراض العنب يخفف الإمساك المزمن عن طريق تقوية عضلات الأمعاء والمعدة، ويساعد على تخفيف عسر الهضم، وتهيج المعدة.

العنب مصدر رائع للمواد الغذائية الدقيقة مثل النحاس، والحديد، والمنجنيز، وكلها مهمة في تكوين وقوة العظام.

يمكن أن تؤدي إضافة العنب إلى نظام الطفل الغذائي بشكل منتظم إلى تقوية عظامه.

كما يحتوي العنب على المنغنيز، وهو عنصر مهم للغاية في الجسم، ويساعد في التمثيل الغذائي للبروتين، وتكوين الكولاجين، وعمل الجهاز العصبي.

عصير العنب يقوي جهاز المناعة، غني بالفيتامينات الهامة لجهاز المناعة، فالمستويات المرتفعة من فيتامينC ، وفيتامينK ، وفيتامين أ في العنب تعزز صحة الجهاز المناعي للطفل، وهذا يعني فرصة أقل للإصابة بـنزلات البرد الشائعة. السن المناسب لتناول العنب يبدأ عندالخامسة ثمار العنب مسؤولة عن نصف حالات الاختناق التي يصاب بها الأطفال تحت سن خمس سنوات.

ولذلك فقد حذرت الرابطة الأمهات والآباء من تناول الأطفال صغار السن ثمار العنب بكميات؛ حتى لا تعرض حياتهم للخطر.

إن الشعب الهوائية للأطفال الصغيرة تكون ضيقة، وحبات العنب تكون كبيرة عن مجرى الهواء لهم بالإضافة إلى أن عدم اكتمال نمو أسنان الأطفال لتكملة عملية الهضم بصورة صحيحة فهي تجنبهم ذلك الخطر، وفي تلك الحالة يجب على الأم تقطيع ثمار العنب قبل تقديمها للطفل إلى أرباع صغيرة وذلك للأطفال الأقل من 5 سنوات تفادياً لتلك الأضرار التي تقع عليهم.

يمكن تقديم ثمار العنب للأطفال في الشهر الثامن نظراً لأهميته الكبيرة وفوائده واحتوائه على نسبة من مضادات الأكسدة عالية والألياف كما به فيتامين «أ» وفيتامين «سي» ويعمل على خفض نسبة الكولسترول بالدم. أهم فوائد العنب للأطفال تتعدد فوائد العنب للأطفال، لما يحتويه من قيم غذائية عديدة وعناصر غذائية متنوعة، فهو غني بنسبة كبيرة من الماء؛ إذ يساعد على ترطيب الجسم والوقاية من جفاف الأطفال، كما يساعد على تنظيم حركة المعدة ومعدل الإخراج. مضاد للالتهابات: من فوائد العنب الضرورية للأطفال، أنه مضاد للالتهابات، ما يساعد على مكافحة العدوى وسرعة شفاء الحساسية الصدرية أو حساسية العين. مصدر غني بالعناصر الغذائية: من الأطعمة الصحية التي يمكنكِ إدراجها في النظام الغذائي للطفل بكميات محددة، فهو مرتفع السعرات الحرارية، كما أنه غني بالفيتامينات الأساسية مثل فيتامين «ج»؛ لتعزيز مناعة الطفل، والمعادن مثل الكالسيوم لتقوية العظام والأسنان، والبوتاسيوم لتوازن ضغط الدم والوقاية من حصوات الكلى. يحتوي العنب على مزيج فريد من الجلوكوز والفركتوز، ما يجعل مذاقه حلواً ومحبباً للأطفال، كما يساعد على إمداد أجسامهم بالطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة اليومية. غني بمضادات الأكسدة: مع محتواه الغني بمضادات الأكسدة، يساعد العنب على تعزيز مناعة الطفل ومكافحة العدوى الناتجة عن مهاجمة الشوارد الحرة للجسم، والتي تتسبب في تلف الأنسجة والإصابة بالأمراض. حماية الجهاز العصبي: تناول الأطفال والرضع للعنب يساعد على حماية الأنسجة العصبية من التلف والحفاظ على نمو الدماغ بمعدل صحي. سهل الهضم: العنب من الفواكه سهلة الهضم؛ويمكن تقديمه للأطفال والرضع في سن مبكرة، إذ يحتوي على نسبة عالية من الألياف؛ ما يساعد على تحسين الهضم. الوقاية من فقر الدم: تحدث الإصابة بالأنيميا أو فقر الدم نتيجة لانخفاض معدل الهيموجلوبين وعدد كرات الدم الحمراء، من ثم لا يمكنها حمل كمية كافية من الأكسجين والعناصر الغذائية لباقي أعضاء الجسم. يساعد العنب على تعزيز إنتاج كرات الدم الحمراء، ما يعزز من وظائف عمل باقي أجهزة الجسم بشكل مثالي. متى يُعطى العنب للرضع؟ Advertisements عادة ما يقدم العنب للرضع مع بداية تناول الأطعمة الصلبة، بدءاً من عمر 6 أشهر إلى 10 أشهر عندما ينصح الطبيب ببدء تقديم الأطعمة الصلبة من الخضراوات والفواكه المسموح بها.

ليس هناك أي ضرر من تقديم العنب للرضع، لكن باتباع الاحتياطات اللازمة لتجنب الاختناق أو الحساسية. الاحتياطات اللازمة قبل تقديم العنب للرضع تجنب تقديم حبات العنب الكاملة للرضع، إذ ليس لديهم أسنان تسمح بقطعها، كما قد تنزلق داخل الفم بشكل مفاجئ. تقديم العنب مهروساً للرضع مع إزالة القشرة الخارجية. لا ينصح بتقديم عصير العنب للرضع، بل يقدم مهروساً للاحتفاظ بمذاقه اللذيذ دون أي إضافات. غسيل العنب جيداً للتخلص من أي رواسب كيماوية أو أتربة، كما ينصح بنقعه في محلول من الماء والخل لمدة ساعة. اختيار حبات العنب متوسطة الملمس، فلا تكون جافة وقاسية يصعب مضغها، ولا ناعمة جداً، فقد تكون متعفنة. هل العنب يسبب الإسهال للأطفال؟ رغم تأكيد الأطباء على أهمية تناول الألياف كجزء أساسي من النظام الغذائي الصحي، فإن الأطفال الصغار غالباً لا يمكنهم تحمل الأطعمة عالية الألياف، وعلى رأسها العنب والزبيب، فقد تتسبب في البراز اللين، كما قد تتسبب الكميات المفرطة من العنب في الإصابة بالإسهال.

لكن مع ذلك، ينصح بتناوله لعلاج الإمساك والوقاية منه نظراً لمحتواه الغني بالماء والألياف، فيسهل عملية الإخراج ويجنب الطفل الشعور بالألم. تحذيرات هامة يجب غسل العنب جيداً قبل تناوله؛ لأنه من الفواكه التي تعلق بها المبيدات الحشرية، انتبهي جيداً عند تناول طفلك للعنب، واحرصي على جعل الطفل يمضغ حبات العنب جيداً قبل بلعها لتجنب خطر الاختناق، أو خطر أن تعلق حبة عنب في مجرى التنفس للطفل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فوائد العنب الأخضر للأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.