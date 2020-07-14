أسماء مواليد مناسبة للأشهر الحرم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:43 مساءً - الأشهر الحرم هي أربعة اشهر من شهور السنة الهجرية وهي ثلاثة متتالية والرابع منها يأتي منفرداُ وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، ولذلك فإذا كنت تنتظرين مولودك الجديد خلال هذه الأشهر، فيمكنك أن تختاري إسماً مناسباً من هذه المجموعة من الأسماء التي جمعتها لك " الخليج 365" كالأتي.

سلام: فقد حرم الله القتال في هذه الأشهر، ولذلك فمن الممكن أن تختاري لطفلك أو طفلتك اسم سلام وهو مناسب للجنسين.

محرم: وهو اسم شهر من شهور الله الحرم وهو أول شهور السنة الهجرية.

رجب:وهو اسم شهر من شهور الله الحرام.

غصن: نسبة لغصن الزيتون بشارة السلام الذي تحمله حمامة السلام.

عيد: ويمكن أن يطلق على الولد وهو مناسبة عظيمة يحتفل بها المسلمون في كل بقاع الأرض.

حسنات: وهي جمع حسنة وحيث تضاعف حسنات الأعمال الطيبة في هذه الأيام.

مروة: وهو اسم يطلق على البنات نسبة لجبلي الصفا والمروة والسعي بينهما وهو من شعائر الحج، والمروة هو الحجر الصلب الذي يقدح به.

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صفا: الجبل الثاني الذي سعت منه وإليه السيدة هاجر أم اسماعيل بحثاُ عن الماء، والصفاء هو النقاء والطهارة.

عرفات: ويطلق على الأولاد نسبة إلى جبل عرفات والوقوف عليه من اركان فريضة الحج في العاشر من ذي الحجة.

فداء: ويعني ما يؤدي للحصول على شيء آخر وقد يعني التضحية.

هاجر: اسم زوجة النبي ابراهيم عليه والسلام وسعيها بين الصفا والمروة من القصص التي لا تنسى.