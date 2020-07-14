10 تصليحات في البيت علميها لطفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يوليو 2020 04:43 مساءً - ربما من الأشياء المهمة التي تصقل شخصية الرجل، هي قدرته على إدارة الأعطال في البيت، وفن تصليحها، لكن ذلك لا يأتي مفاجأة وبسبب الحاجة، بل هي عادة تزرع في الصغر، فينشأ الطفل سيد بيته، ولا حاجة أن يكلم شركة الصيانة، عند كل صغيرة وكبيرة، وهذا ما يقع على عاتق الآباء، لتعليم أطفالهم هذه المهارات، إليك 11 مشكلة تستوجب الصيانة السريعة في البيت، ومشاركة أطفالك بها. يشرحها المهندس فراس غالول.

مرشح الفرن

ازرع في ذهن طفلك، أن فلترالهواء فوق الفرن يقع تحت أعمال "نظف غرفتك"، واجعله في قائمة الأعمال الروتينية لطفلك. فحص الفلتر كل شهر يعني أنك ستعرف متى يكون متسخًا وبحاجة إلى استبدال قبل أن يقلل من كفاءة الفرن، لأن الفلتر النظيف يساعد على إبقاء نظام التهوية ويخلص البيت من روائح الطبخ. وسيرى أطفالك أن تغيير الفلتر من المحتمل أن يستغرق وقتًا أقل وهو أكثر متعة من تنظيف غرفتهم!

تنظيف مرشحات الماء في الصنابير

عندما يفقد الصنبور الضغط أو يبدأ في رش الماء على الجانب، غالبًا ما يكون المرشح غير نظيفويتطلب الأمر فك الصنبورونقع المرشحلمدة 10 دقائق. في ملح الليمون لإذابة التكلسات، وكل ما تحتاج إليه أنت وأطفالك لإنجاز المهمة هو كماشة وقطعة قماش قديمة وملح الليمون.

تعليق صورة

يرتبط فن تعليق الصورة بالذكريات التي تحرك عاطفة طفلك،دعه يشاركك في أخذ المقاسات، أي ارتفاع الصورة ومكانها في وسط الحائط، مع الحرص على اختيار الصورة خفيفة الوزن، وعلمه اختيار المسامير الأقل ضرراً، للجدران والأكثر متانة لحمل اللوحة ويفضل استخدام مسمارين للوحة، من كل جانب حتى يضمن عدم ميلانها.

طلاء الجدران

تعد مشاريع الطلاء طريقة رائعة لتعليم الأطفال الرسم، أول مهمة هي إرشادهم إلى اختياراللون المناسب، وكيفية العمل بدقة وبحب، يبدأ الأمر بتجارب، لن تكونَ خاسرة إذا فشلتْ، خصص لابنك فرشاة ودعه يعمل في الارتفاعات السفلية، فهذا سيعلمه أن يكون حريصاً على عدم تدريج ألعابه على الجدران كي لا يتم تخريبها.

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تزييت مفصلات الباب الحاد

في البداية، دع طفلك ينصت السمع ليعرف من أين يخرج مصدر الضوضاء تماماً، ثم أعطه القليل من زيت الطبخ وأظهر له كيفية دهنه من خلال قطنة لتدخل في المفصل تماماً، ولكن تأكد من وجود قطعة قماش ممدودة بالأسفل حتى لا يتساقط رذاذ الزيت على أرضية الغرفة. وبدلاً من ذلك، يمكن للفازلين إسكات مفاصل الأبواب والصرير أيضًا.

تنظيف المرايا

دع طفلك يستخدم إسفنجة أو قطعة قماش ويبللها في الماء المضاف إليه محلول من الخل وليبدأ بالتنظيف، سيحب الأطفال رؤية الجهود التي تحدث فرقًا، حتى إذا كان عليك متابعة التلميع وراءهم، تحقق من أدوات وتقنيات تنظيف النوافذ هذه لمساعدتك في تحقيق نتائج مؤيدة للجودة.

تشديد أدراج المطبخ

يعد تشديد الأدراج أحد أسهل وأسرع مهام إصلاح المنزل التي يمكنك تعليمها لطفلك عندما يكون صغيرًا. دعهم يخلعون السحوبات القديمة ويثبتون أخرى! كل ما يحتاجونه هو مفك البراغي وغراء أبيض، وعيدان الشواء، وعلمهم سد الفجوة بالغراء وعود الشواء، ثم وضع السحوبات "البراغي" بعد تضييق الفجوة.



كيفية استخدام المساحات بشكل صحيح

تعليم الطفل استغلال المساحات في البيت بشكل أنيق يغرس فيهم احترام الحياة البيئية المرتبة والآمنة. وسواء أعجبهم ذلك أم لا، فإن هذا العمل الروتيني يعلمهم المسؤولية. فليبدأوا بإزاحة الأشياء الكبيرة بعد التفكير كيف سيكون أثاث الغرفة منظماً، بعدها يمكن التخطيط للمرحلة الثانية من تغيير مكان الأثاث، وعلمهم الحرص لتجنب الانزلاق والسقوط. إذا لم تكن متأكدًا من الفراغات المناسبة لبيتك، فاقرأ دليل شراء الفراغ للحصول على بعض النصائح المفيدة.

تصليح الدراجات

أغلب الأطفال يمتلكون دراجة في البيت، خصوصاً البيوت التي تتبع لحديقة، ولسلامة دراجاتهم لا بد من تعليمهم نفخ الدواليب وملء الهواء ومعايرة مكابح الدراجة وذلك باستخدام المعدات المرفقة مع الدراجة، كما لا بد من تنظيفها بـ WD-40. ومن ثم وضع الزيوت في الأماكن التي تتعرض للاحتكاك لحمايتها.

تغيير المصابيح الكهربائية

مع الكهرباء لا بد من التعامل بحذر، فلا يتم تغيير المصباح إلا بعد قطع التيار الكهربائي كليًا من اللوحة الرئيسية، ويتم استبدال المصباح حسب نوعه ويمكن التأكد من ذلك، باصطحاب المصباح المحترق إلى البائع للتأكد من شراء ما يشبهه، كما يمكن تعليم الطفل شراء مصابيح توفير الطاقة لحماية البيئة.

ومن خلال هذا الموضوع لا بد من تعريف الأطفال على مؤشرات استهلاك الطاقة وهي رموز وأحرف وألوان موجودة على أغلفة أي جهاز إلكتروني يعمل بالكهرباء.

والتي تكشف عن مدى توفير الطاقة في حال الاستخدام.