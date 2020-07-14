5 وظائف يقوم بها دماغك أثناء نومك

وتوصل العلماء إلى بعض الوظائف التي يقوم بها دماغ الإنسان أثناء النوم، وذلك خلال دراسات امتدت لعقود.

اتخاذ القرارت

تشير دراسة نشرت في مجلة ” Current Biology” إلى أن الدماغ قادر على اتخاذ القرارات حتى أثناء النوم. حيث طلب من المشاركين في الدراسة فرز كلمات إلى فئتين عن طريق النقر على زر معين وسمح لهم بالنوم أثناء الدراسة.

وتبين أن الاختبار استمر حتى بعد نوم المشاركين، حيث كانت أدمغتهم تتخذ القرارات حتى بعد نوم الجسم.

فرز الذكريات

يعالج الدماغ، أثناء النوم، ذكريات جديدة ويتحقق من الروابط مع الذكريات القديمة ويقوم بعملية الفرز، بحيث لا ينسى الشخص اللحظات الضرورية.

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ووفقًا للدكتور ماثيو ووكر من جامعة كاليفورنيا، إذا كان الشخص يعزف على البيانو بعد نوم صحي وينام ثماني ساعات أخرى في الليلة التالية، فإن الدرس الذي يعزفه يتم حفظه بشكل أفضل بنسبة 20-30% مما كان عليه عندما يتم اختباره بعد الدرس مباشرة.

بناء روابط

يبني الدماغ، أثناء النوم، روابط بين أشياء تبدو غير متصلة هذا يمكن أن يؤدي إلى أفكار غير عادية أو فهم أعمق للعالم. لذلك، فإن الأفكار الأصلية غير المتوقعة التي تظهر أحيانًا ليست عشوائية أو تلقائية.

التخلص من السموم

تظهر سلسلة من الدراسات أنه، أثناء النوم، يتم تطهير دماغ الفئران من الخلايا العصبية السامة والسموم، والتي يمكن أن تؤدي زيادتها إلى تطور أمراض ألزهايمر وباركنسون.

وظائف حركية

خلال مرحلة النوم السريع، يتم نقل معلومات جديدة حول الوظيفة الحركية للجسم من القشرة الدماغية، المسؤولة أيضًا عن الحركة، إلى الفص الصدغي. وهذا يفسر بعض الحركات ما قبل الدخول إلى النوم العميق.