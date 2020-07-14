كيف يساعد زيت جوز الهند على حرق الدهون ونحت الجسم؟

لا تقتصر فوائد زيت جوز الهند في العناية بجمال البشرة والشعر ولكنه يفيد أيضاً في خسارة الوزن. فهذا الزيت يحتوي على الأحماض الدهنية الثلاثية متوسطة السلسلة، التي يمكن للجسم هضمها بسهولة وحرقها بسرعة أيضاً. وبفضل هذه الطريقة، يمكن لزيت جوز الهند أن يكبح الشهية إلى تناول الطعام، ويحفز عملية حرق الدهون بتحسين عملية التمثيل الغذائي وهذا له أثر كبير على عملية فقدان الوزن بطريقة صحية.

إليك في ما يلي كيف يمكنك الاستفادة من زيت جوز الهند لخسارة الوزن وحرق الدهون من جسمك.

وصفة السموذي بزيت جوز الهند لحرق الدهون

المكونات:

400 مل من حليب جوز الهند الطازج أو المعلب

نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند

200 مل من الماء

حفنة من الكرز أو كوب من التوت الأزرق البري

طريقة التحضير:

ضعي جميع المكونات في خلاط كهربائي واخلطيها جيداً. يمكنك إضافة عشبة الستيفا لإضفاء المذاق الحلو إلى المزيج. اشربي هذا السموذي بانتظام لكي تحصلي على فوائده.

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أي كمية من زيت جوز الهند يجب تناولها لخسارة الوزن؟

إن الكمية التي ينصح بتناولها من زيت جوز الهند تعتمد على وزن كل شخص على حدا:

ما بين 40 إلى 59 كيلوغرام : نصف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند يتم تناولها قبل كل وجبة، ويصبح المجموع بناء عليه حوالي ملعقة كبيرة ونصف يومياً.

ما بين 59 إلى 81 كيلوغرام: ملعقة كبيرة من الزيت يتم تناولها قبل كل وجبة، ويصبح المجموع بناء عليه 3 ملاعق كبيرة كل يوم.

أكثر من 81 كيلوغرام: ملعقة كبيرة ونصف من زيت جوز الهند قبل كل وجبة ويصبح المجموع بناء عليه 4 ملاعق كبيرة ونصف يومياً.

وبشكل عام، ينصح الأشخاص الذين لم يعتادوا تناول زيت جوز الهند بتضمينه في نظامهم الغذائي شيئاً فشيئاً بكميات قليلة.

ابدأي بتناول ملعقتين صغيرتين يومياً ثم زيدي الكمية تدريجياً.

متى يجب تناول زيت جوز الهند لحرق الدهون وخسارة الوزن؟

يفضل تناوله قبل 15 إلى 20 دقيقة من الوجبات فهذا هو الوقت المثالي. ومن شأن هذا أن يساعدك على تقليل شهيتك إلى تناول الطعام. وتأكدي من أن يكون زيت جوز الهند سائلاً قبل تناوله.

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هل ينصح للأشخاص الذين يعانون من قصور في الغدة الدرقية بتناول هذه الوصفة؟

قصور الغدة الدرقية يعني ضعف إنتاج هرمون الثيورويد من جانب الغدة الدرقية والتي تلعب دوراً مهماً في عمل الجسم. ومن بين أعراض هذا المرض زيادة ملحوظة في الوزن بسبب ضعف استهلاك الطاقة وبطء عملية التمثيل الغذائي.

زيت جوز الهند يمكن أن يكون فعالاً في فقدان الوزن في هذه الحالات تحديداً. فهو يساعد على تحسين عملية التمثيل الغذائي وزيادتها، وتحسين وظائف الغدة الدرقية بتوفير النوع الجيد من الأحماض الدهنية.

تناولي ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند ثم زيدي الجرعة شيئاً فشيئاً إلى أن تصل الكمية إلى ثلاث ملاعق كبيرة يومياً.

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فوائد زيت جوز الهند الصحية؟ وكيف يقوم بحرق الدهون؟

- إن عملية فقدان الوزن التي يساعد عليها زيت جوز الهند مرتبطة بطول سلسلة الأحماض الدهنية التي يحتويها. علماً أنّ زيت جوز الهند يتكوّن مما يطلق عليها الأحماض الدهنية متوسّطة السلسلة أو باختصار (TCM). ووفقاً لدراسة علمية فإنّ هذه الأحماض الدهنية متوسّطة السلسلة في زيت جوز الهند، تساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي الأم الذي يؤدّي إلى فقدان الوزن.

- إنّ معظم الزيوت النباتية تتكوّن من الأحماض الدهنية طويلة السلسلة (TCL). وفي حين أنّ الأحماض الدهنية متوسّطة السلسلة يمكن حرقها للحصول على الطاقة، إلا أنّ الأحماض الدهنية طويلة السلسلة يتمّ تخزينها في الجسم على شكل دهون. وبناء عليه فإنّ الأحماض الدهنية متوسّطة السلسلة يتمّ حرقها سريعاً في الجسم.

- إن زيت جوز الهند هو الأكثر غنى بمصدر الأحماض الدهنية متوسّطة السلسلة بطبيعته، فهو يتألّف من حوالي 66 % من الأحماض الدهنية الثلاثية متوسّطة السلسلة. وعند استهلاكك زيتاً مثل زيت جوز الهند، فهو يساعدك على امتصاص المزيد من مضادّات الأكسدة والمواد المغذّية الأخرى في الأطعمة. فضلاً عن ذلك، لا تتطلّب الأحماض الدهنية متوسّطة السلسلة إنزيمات خاصة لتعمل بشكل صحيح في الجسم.

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فوائد رئيسية يحصل عليها الجسم من سلسلة الأحماض الدهنية متوسّطة السلسلة: