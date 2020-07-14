شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل وقت للتعرض للشمس واكتساب «فيتامين د» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
يعلب “فيتامين د”؛ دورًا مهمًا في تقوية مناعة الجسم، مما يحمي من الإصابة بالأمراض ومحاربة البكتيريا والفيروسات التي من الممكن أن تهاجم الجسم.
وفي السياق، أكد الدكتور محمد علي الأحمدي، أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني، أن أفضل الأوقات في فصل الصيف لاكتساب فيتامين (د) من خلال التعرض للشمس، من الساعة 8 –10 صباحًا، ومن الساعة 3-4 عصرًا”.
وأضاف “الأحمدى”: أن الإنسان يحتاج إلى 10 دقائق في اليوم الواحد، مع كشف ما مقداره 25% من الجسم (اليدين والزراعين والقدمين) كاملة دون أي حواجز مع الشمس كالزجاج؛ بحيث تكون أشعة الشمس مسلطة مباشرة على الجلد.
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