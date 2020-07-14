"الصحة العالمية" تؤكّد أنّ بعض الدول لا تتعامل بطريقة صحيحة مع "كورونا"

كشف مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إن العديد من دول العالم يسير في الاتجاه الخاطئ فيما يتعلق بالتعامل مع فيروس كورونا الذي "لا يزال العدو الأول للبشرية، رغم أن ما تقوم به حكومات بعض الدول لا يعكس هذه الحقيقة".

وذكر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن مدير المنظمة حذر من أن الأمور ستزداد سوءا إذا لم يتم الحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن المزدحمة .

امرأة ترتدي قناع واقي تلتقط صورة لأزهار الكرز في حديقة بكين للحيوانات، بعد أن أعادت فتح المناطق الشكوفة أمام الجمهور، بعد حجر صحي في بكين، على خلفية تفشي الفيروس التاجي كورونا في الصين، 24 مارس 2020

وأكد غيبرييسوس أن العالم لن يستعيد "ما كان عليه من وضع طبيعي في المستقبل المنظور".

ونقلت وكالة "رويترز" عن المدير قوله "اسمحوا لي أن أكون فجا في صراحتي.. عدد أكثر مما ينبغي من الدول يسير على الطريق الخاطئ والفيروس لا يزال العدو العام رقم واحد".

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وأضاف "إذا لم يتم اتباع التدابير الأساسية، فإن السبيل الوحيد لهذا الوباء هو التحول للأسوأ والأسوأ. لكن لا ينبغي أن يكون هذا هو الحال".

وتجاوز عدد حالات الإصابة 13 مليونا في جميع أنحاء العالم اليوم الاثنين، وفقا لإحصاء رويترز، ليزداد بواقع مليون حالة في خلال خمسة أيام فحسب. وأسفرت الجائحة كذلك عن وفاة أكثر من نصف مليون شخص.

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