شكرا لقرائتكم خبر عن هل تحدث «القرحة» نتيجة الإصابة بسرطان المعدة؟.. استشاري يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف استشاري الباطنة والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، حقيقة علاقة القرحة بسرطان المعدة. Advertisements وأوضح “الذيابي” في تغريدة على حسايه بموقع “تويتر” أن القرحة نادراً ما تحدث نتيجة سرطان المعدة. وأضاف استشاري الباطنة أن جرثومة المعدة تسبب القرحة وتزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة.

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