شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل:وفاة مراهق بالطاعون الدبلي فى منغوليا بالصين ومخاوف من تفشي المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي مراهق يبلغ من العمر 15 عامًا من الطاعون الدبلي في منغوليا بالصين كما يعيش عشرات الأشخاص الذين كانوا على اتصال به في عزلة بسبب مرض الموت الأسود ووسط مخاوف من حدوث تفشي للمرض وتأتي الوفيات بعد تحذير روسيا والصين من تعرضهما لانتشار الطاعون الدبلي، بحسب ما ذكرت جريدة "دايلي ميل" البريطانية.

وأصيب المراهق بحمى شديدة بعد تناول لحم المرموط وهو نوع من القوارض مع صديقين له و توفي بعد ثلاثة أيام من تناول لحم القوارض، وفقا للتقارير وقامت السلطات الصينية بالوصول لجميع اتصالاته لوقف خطر انتشار المرض.

والطاعون الدبلي هو مرض بكتيري ينتشر عن طريق البراغيث التي تعيش على القوارض البرية مثل الغرير. يقتل في أقل من 24 ساعة إذا لم يعالج على الفور.

وقال المركز الوطني للأمراض الحيوانية (NCZD) ​​في البلاد إن الصبي توفي في إقليم جوفي التاي الغربي المنغولي وتم فرض الإغلاق في خمسة أحياء أو مقاطعات لوقف الانتشار.

تم تأكيد حالتين من الطاعون الدبلي مؤخرًا في مقاطعة خوفد المجاورة، رجل يبلغ من العمر 27 عامًا وشقيقه، 17 عامًا.

كما تم تطعيم المئات بعد اتصال مباشر أو غير مباشر مع المصابين.

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وكان قد توفي زوجان بسبب الطاعون الدبلي في مقاطعة بيان أولغي المنغولية الغربية في أبريل 2019 ، بعد تناول لحم الغرير الخام.

ويُعتقد أن حالة مؤكدة في الصين هذا الشهر لم تؤد إلى أي انتشار، لكن وزارة الصحة المنغولية اعترفت بأن مناطق ألتاي الجبلية في الصين وروسيا وكذلك منغوليا معرضة لخطر الإصابة بالطاعون بسبب الغرير المصابة، بناءً على دراسة جديدة.

وأكد بث تلفزيوني بأنها "مناطق نشطة للغاية من أوبئة المرموط".

وقال المسؤول البارز دورج نارانغيرل: "من المهم جدًا عدم اصطياد حيوانات الغرير أو تناول اللحم".

وأضاف: إن طاعون المرموط سام جداً. نحثك على إيلاء اهتمام خاص لحقيقة أن الشكل الرئوي للمرض سريع مثل عدوى الفيروس التاجي - ولكنه مرض يمكن أن يقتل الناس بسرعة كبيرة.

والغرير أيضاً من القوارض ومن عائلة السنجاب.

وقد قتل ما يصل إلى 200 مليون شخص بسبب الموت الأسود - الطاعون الدبلي - في القرن الرابع عشر.