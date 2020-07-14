شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: فيروس كورونا يزداد سوءًا وبعض البلدان تحتاج إلى إعادة اغلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن جائحة فيروس كورونا التاجي الجديد، المنتشر حول العالم سيزداد سوءا، إذا فشلت الدول في الالتزام بالاحتياطات الصارمة للرعاية الصحية.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، "دعوني أكون صريحًا، فالكثير من البلدان تسير في الاتجاه الخاطئ، والفيروس يظل العدو العام الأول، إذا لم يتم اتباع الأساسيات، فإن الوباء سيزداد سوءا.

وقال، تبلغ حصيلة الإصابات العالمية 13 مليونًا، وفقًا لإحصاءات رويترز، مع أكثر من نصف مليون حالة وفاة.

وأضاف تيدروس، إنه من بين 230 ألف حالة جديدة يوم الأحد، 80% منها من 10 دول، و 50٪ من دولتين فقط، وكانت الولايات المتحدة، والبرازيل هي الأكثر تضررا.

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وقال مايك رايان، رئيس قسم الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، إن بعض الأماكن في الأمريكتين قد تحتاج إلى عمليات إغلاق محدودة، أو مركزة جغرافياً، تمنع انتقال العدوى في مناطق محددة، حيث أصبح انتقال فيروس كورونا خارج نطاق السيطرة.

وحث الدول على عدم تحويل المدارس إلى كرة قدم سياسية، قائلاً إنه يمكن إعادة فتح المدارس بأمان بمجرد قمع الفيروس.

وأضاف تيدروس، إن منظمة الصحة العالمية لم تتلق حتى الآن إخطارًا رسميًا بالانسحاب الأمريكي الذي أعلنه ترامب، يقول الرئيس الأمريكي، إن منظمة الصحة العالمية توغلت في الصين، حيث تم الكشف عن فيروس كورونا COVID-19 لأول مرة في الصين، في بداية الأزمة.

ترامب، الذي ارتدى في نهاية الأسبوع قناع واقي للوجه في الأماكن العامة لأول مرة، اتهمه المعارضون السياسيون بعدم أخذ فيروس كورونا التاجي على محمل الجد، وهو أمر ينفيه.

وقال ريان، إن فريقًا متقدمًا من منظمة الصحة العالمية يتألف من عضوين في الصين للتحقيق في أصول فيروس كورونا التاجي، الذي تم اكتشافه لأول مرة في مدينة ووهان.