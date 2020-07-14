شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: فيروس غامض يقتل 400 فيلاً ببتسوانا و مخاوف انتقاله للبشر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أثار فيروس غامض وراء وفاة المئات من الأفيال في بوتسوانا بأفريقيا، مخاوف العلماء أن يكون هناك فيروس غامض قد ينتشر إلى البشر.

ووفقا لتقرير جريدة " الديلى ميل" البريطانية، توفي أكثر من 350 فيلًا من مختلف الأعمار والجنس لأسباب غير معروفة، وأظهرت الصور الجوية انتشار جثثهم عبر دلتا أوكافانجو والأجزاء الشمالية الأخرى من البلاد.



فيروس غامض

يعتقد الخبراء الآن أن الفيروس الذى أصاب الفيلةفيل جديد يمكن أن يكون وراء ما أطلق عليه "كارثة " وسط جائحة فيروس كورونا العالمي، كما يخشون أيضا من أن العامل الممرض - الذي لم يُعرف اسمه بعد - قد ينتشر إلى البشر.

وذكرت التقارير أنه لم يكن هناك جفاف في المنطقة، كما استبعد الصيد الجائر والجمرة الخبيثة كأسباب محتملة للوفاة. ، ولكن السموم الأخرى - مثل السيانيد - يمكن أن تكون ممكنة.

وقال مدير الإنقاذ في الحديقة الوطنية الدكتور نيال ماكان لصحيفة ديلي إكسبريس: 'من المهم للغاية استبعاد احتمال هذا العبور إلى الناس، "نعم ، إنها كارثة - ولكن من المحتمل أيضًا أن تكون أزمة صحية عامة، ويجب الآن أخذ عينات من البيئة بأكملها - النباتات والمياه والتربة لتحليلها".

تم إرسال أجزاء من جثث الفيلة إلى زيمبابوي كعينات في محاولة لمعرفة المزيد حول ما يقتل المخلوقات، كما ستكون هناك مجموعة أخرى من نتائج الاختبار من جنوب إفريقيا.

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الأفيال 2



موت الأفيال

تم الإبلاغ عن أول حالة وفاة غير عادية في مايو عندما توفي 169 فيلًا في فترة قصيرة في دلتا أوكافانغو ، وهي موطن الحياة البرية ، وقد تضاعف هذا العدد تقريبًا بحلول منتصف يونيو ، حيث حدثت 70 % من الوفيات حول فتحات المياه ، وفقًا لمصادر محلية.

وقد أفاد السكان المحليون في المنطقة برؤية الأفيال تمشي في دوائر مما يشير إلى أنها قد أصيبت بمشاكل عصبية إما بسبب مُمْرِض أو سم.

من جانبه ، قال الدكتور سيريل تاولو ، القائم بأعمال مدير إدارة الحياة البرية والحدائق الوطنية في بوتسوانا: "نحن على علم بالفيلة التي تموت، فمن بين 350 حيوانًا أكدنا 280 من هذه الحيوانات، ما زلنا بصدد تأكيد البقية.



نفوق الأفيال

وتسبب عدم وجود النسور على الجثث أيضًا السكان المحليين في اقتراح شيء خارج الظاهرة الطبيعية كان يسبب الوفاة.

ويعيش في الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي ثلث أفيال القارة ، وقد زاد عدد سكانها من 80.000 إلى 130.000 ، وهناك حوالي 15000 فيل في دلتا أوكافانجو ، ويعتقد أن جذب السياح إلى الحياة البرية للبلاد يحقق حوالي 12 %من الناتج المحلي الإجمالي.



الأفيال

رفع الرئيس موكويتسي ماسيسي العام الماضي حظرا لمدة خمس سنوات على الصيد الكبير الذي فرضه الرئيس السابق إيان خاما، ولكن قيود السفر على فيروسات كورونا تعني أن موسم الصيد لم ينطلق هذا العام.