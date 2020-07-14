شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بالإدارة الأمريكية: أمريكا تتعهد بإنتاج لقاح فيروس كورونا نهاية الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أمس الاثنين، إن صانعي الأدوية الذين يتعاونون مع الحكومة الأمريكية يسيرون على الطريق الصحيح لبدء تصنيع لقاح فيروس كورونا COVID-19 ، بحلول نهاية الصيف، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.



انتاج اللقاح نهاية الصيف

وأضاف المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه: "إذا قلت بالضبط متى سيتم إنتاج وتصنيع مواد اللقاح، فمن المحتمل أن تكون خلال 4 إلى 6 أسابيع، لكننا سنقوم بتصنيع اللقاح بحلول نهاية الصيف.

وأكد أن الإدارة تعمل بالفعل مع الشركات لتجهيز مرافق التصنيع، والحصول على المواد الخام، موضحة أن إدارة ترامب، ساعدت في تمويل تطوير 4 لقاحات لفيروس كورونا COVID-19، مشيرة إلى أن عملية ​​التسجيل السريع Warp Speed، تهدف إلى إنتاج 300 مليون جرعة لقاح بحلول نهاية عام 2021.

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وقالت الوكالة، اعطت الحكومة الأمريكية منحا تتراوح من عدة مئات من ملايين الدولارات، حيث منحت أكثر من مليار دولار إلى جونسون آند جونسون، ومودرنا ، وأسترازينيكا، ونوفوفاكس، كما وقعت عقدًا بقيمة 450 مليون دولار في وقت سابق من هذا الشهر مع شركة ريجينيرون Regeneron لمساعدتها على توفير العلاجات للمرضى المصابين بفيروس. كورونا.

وأضاف المسؤول الإداري الكبير، إن التجارب السريرية للعلاجات، يمكن أن تؤدي إلى نتائج في غضون أسابيع، مما يجعل من الممكن إنتاج مئات الآلاف من الجرعات بحلول الخريف، موضحا "بينما نعتقد أنه من الإنصاف أن نقول أن تقدم اللقاح يحدث بسرعة كبيرة، أسرع من أي لقاحات تم تطويرها في التاريخ، فإن العلاجات أسرع.

وأشار إلى إن "القائمة لم تغلق " لاتفاقيات تمويل إضافية، وتخطط الإدارة لإعلان المزيد في المستقبل.

يذكر، أن فيروس كورونا التاجي الجديد، أصاب أكثر من 3 ملايين شخص في الولايات المتحدة، وقتل أكثر من 130ألف شخص.