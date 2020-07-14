شكرا لقرائتكم خبر عن هل من الممكن استخدام غرف تغيير الملابس فى الجيم دون خوف من عدوى كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتشار فيروس كورونا وحالة الذعر التى يعيشها الكثيرون نحرص دائما على تجنب التقاط العدوى من أى مكان وخصوصا بعد افتتاح الأماكن العامة وصالات الجيم والمطاعم، ويسأل الكثيرون دائما عن استخدام غرف تغيير الملابس فى الصالات الرياضية هل هى آمنة أم انها تسبب خطورة وتزيد من خطر انتقال العدوى.

وحسب ما ذكره موقع newskys قال الخبراء إنه فى بريطانيا يجب تجنب استخدام غرف تغيير الملابس والاستحمام بشكل عام، حيثما أمكن ذلك على الرغم من أنه يجب توفيرها للمشاركين ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة ومن المحتمل أن تكون هناك حاجة إليها بعد السباحة".

فقد تكون غرف تغيير الملابس فرصة لانتقال العدوى بسبب التزاحم وملامسة الابواب والمقابض لذلك يفضل تجنبها، وغسل اليدين باستمرار مع استخدام الكحول المعقم.

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يتم التشجيع أيضًا على عدم تشغيل الموسيقى في حجم يجعل المحادثة العادية صعبة بسبب احتمال زيادة خطر الإرسال - خاصة من الهباء الجوي ونقل القطيرات - إذا كان الناس بحاجة إلى رفع أصواتهم.

كما قال وزير الثقافة ببريطانية أوليفر دودن إن رواد الصالة الرياضية لن يحتاجوا إلى ارتداء أغطية الوجه، وقال "لم نتخذ قرارا بطلب ارتداء أقنعة الوجه فيما يتعلق بالصالات الرياضية".

وشدد على أن "سلسلة كاملة من الإجراءات المخففة" ستوضع في الصالات الرياضية.