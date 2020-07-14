الحمض القاتل.. سلاح جديد ضد خلايا السرطان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توصل باحثون إلى أن حمضًا دهنيًا يسمى حمض (ديهوموجاما-لينولينيك) أو (DGLA)، يمكن أن يقتل خلايا السرطان البشرية.

ووجدت الدراسة التي نشرت في دورية "ديفيلوبمينت سيل" في 10 يوليو/ تموز الجاري أن الحمض (DGLA) يمكن أن يحفز التسمم الحديدي في نموذج حيواني وفي الخلايا السرطانية البشرية الفعلية.

والتسمم الحديدي هو نوع من موت الخلايا يعتمد على الحديد وتم اكتشافه في السنوات الأخيرة وأصبح نقطة محورية لأبحاث الأمراض لأنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعديد من الأمراض.

وتقول جينيفر واتس، الأستاذة المساعدة في جامعة ولاية واشنطن والمؤلفة المشاركة بالدراسة: "هذا الاكتشاف له العديد من الآثار، حيث يمكن اعتباره خطوة نحو علاج محتمل للسرطان، حيث إذا تمكنت من إيصال حمض DGLA إلى خلية سرطانية على وجه التحديد، فقد يؤدي ذلك إلى تعزيز التليُّف الفيروسي ويؤدي إلى موت الخلايا السرطانية".

وتضيف: "مجرد معرفة أن هذا الحمض يعزز الاستماتة الحديدية (موت الخلية المبرمج الذي يعتمد على الحديد) قد يؤثر أيضًا على كيفية تفكيرنا في حالات مثل أمراض الكلى والتنكس العصبي، حيث نريد منع هذا النوع من موت الخلايا".





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و"DGLA" هو حمض دهني متعدد غير مشبع يوجد بكميات صغيرة في جسم الإنسان، على الرغم من أنه نادرًا ما يكون في النظام الغذائي البشري، بالمقارنة مع الأحماض الدهنية الأخرى مثل تلك الموجودة في زيت السمك.

وتبحث واتس عن الدهون الغذائية بما في ذلك "DGLA" منذ ما يقرب من 20 عامًا باستخدام الديدان الخيطية (ربداء رشيقة) كنموذج حيواني، والتي غالبًا ما تُستخدم في الأبحاث الجزيئية لأنها شفافة وتسمح للعلماء بدراسة النشاط على مستوى الخلية بسهولة في حيوان كامل على مدى عمره القصير نسبيًا، وغالبا ما يمكن نقل نتائجها إلى الخلايا البشرية.

واكتشف فريق واتس البحثي أن تغذية الديدان الخيطية من البكتيريا المحملة بـDGLA تقتل جميع الخلايا الجرثومية في الديدان وكذلك الخلايا الجذعية التي تصنع الخلايا الجرثومية.

ويقول ماركوس بيريز، الباحث المشارك بالدراسة: "كانت العديد من الآليات التي رأيناها في الديدان الخيطية متسقة مع السمات المميزة للتسمم الحديدي في أنظمة الثدييات، بما في ذلك وجود الحديد النشط في الأكسدة وعدم القدرة على إصلاح الدهون المؤكسدة، مثل الجلادين".

ولمعرفة ما إذا كانت النتائج ستترجم إلى خلايا بشرية ، تعاون واتس وبيريز مع سكوت ديكسون من جامعة ستانفورد، وأظهر الباحثون أن (DGLA) يمكن أن يحفز الاستماتة الحديدية في الخلايا السرطانية البشرية.