بقاء كورونا في الهواء.. طبيبة بريطانية تفجر مفاجأة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذرت طبيبة بريطانية من أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" يمكنه أن يبقى عالقا في الهواء بالأماكن المغلقة لأكثر من ساعة في الرذاذ الناجم عن إخراج الزفير.



وقالت البروفيسور ويندي باركلي، رئيس قسم الأمراض المعدية في إمبريال كوليدج لندن، إن الفيروس يظل حيا في جزيئات الرذاذ الصغيرة جدًا العالقة في الهواء، وليس فقط على الأسطح، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

يأتي هذا التحذير من باركلي وهي من المستشارين الحكوميين على الرغم من رفض الحكومة جعل أقنعة الوجه إلزامية في متاجر إنجلترا، وتركيزها على مخاطر لمس الأسطح الملوثة بالفيروسات.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، مايكل جوف، إن الجميع يجب أن يستخدموا "الفطرة السليمة" حول ارتداء أغطية على أنوفهم وأفواههم في الداخل.

لكن باركلي، التي تنتمي إلى المجموعة الاستشارية العلمية "SAGE"، قالت إن هناك أدلة متزايدة على أن الفيروس يمكن أن ينتشر عن طريق الهواء أيضا.

وأضافت في تصريحات لبرنامج "أندرو مار شو" المذاع على هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "نحن نعلم أن الفيروس الذي يسبب كوفيد يمكن أن يظل قابلاً للحياة، ويبقى معديًا في هذه القطرات الصغيرة جدًا".

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وأشارت إلى أن "هذا يزيد من احتمال انتقال كوفيد-19 خلال هذه الجسيمات الصغيرة التي يمكن أن تقفز عبر الهواء".

وتابعت: "تخبرنا الدراسات المختبرية التي وضع خلالها الفيروس عمداً في الهواء أن الفيروس يمكن أن يبقى هناك لأكثر من ساعة في شكله المعدي".

يأتي ذلك بعد أن قال تقرير لمنظمة الصحة العالمية إن ما يسمى بانتقال "الهباء الجوي" "لا يمكن استبعاده".

وأوضحت المنظمة: "لا يمكن استبعاد انتقال الهباء الجوي قصير المدى، لا سيما في الأماكن المغلقة المحددة، مثل الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية على مدى فترة طويلة من الزمن مع الأشخاص المصابين".

وأشار تقرير منظمة الصحة العالمية إلى أن التجارب وجدت أن كوفيد-19 ظل محمولا في الجو لمدة 3 ساعات في دراسة واحدة و16 ساعة في دراسة أخرى.

وسجلت المملكة المتحدة نحو 289 ألفا و603 إصابة، وأكثر من 44 ألفا و819 وفاة، حتى يوم الإثنين.