وزير المياه الإثيوبي يعلن عدم التوصل إلى اتفاق في مفاوضات سد النهضة المزيد

أعلن وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات التي استمرت 11 يوما بشأن سد النهضة التي تشيده بلاده على نهر النيل.

وقال بيكيلي في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد 11 يوما من المفاوضات بحضور خبراء ومراقبين.

ولم يشر الوزير الإثيوبي إلى أسباب عدم الاتفاق، غير أنه أشار إلى أن بلاده ستقدم تقرير بشأن المفاوضات إلى الاتحاد الأفريقي الذي أجريت المحادثات تحت رعايته.

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وأمس، اختتمت المحادثات الخاصة بسد النهضة التي استمرت 11 يوما برعاية الاتحاد الإفريقى وبحضور وزراء المياه من الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) وممثلى الدول والمراقبين بهدف التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل السد.

وأصدرت وزارة الري والمياه المصرية بيانا أمس أعلنت فيه اختتام الجولة الحالية من مفاوضات سد النهضة، بانتظار قمة أفريقية مصغرة.

ويرعى الاتحاد الأفريقي بوجود مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي مفاوضات شاقة بين الدول الثلاث للوصول لصيغة توافقية للنقاط الخلافية العالقة بشأن سد النهضة خاصة ما يتعلق بالملء والتشغيل.