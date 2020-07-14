لجنة الدفاع بالبرلمان العراقي: تركيا استغلت اتفاقيات قديمة وتوغلت إلى عمق البلاد المزيد

طالبت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، بضرورة التصدي للاعتداءات التركية على البلاد ، منددة باستغلال أنقرة لاتفاقيات قديمة للتوغل في عمق البلاد.

وقال رئيس اللجنة محمد رضا آل حيدر لوكالة الأنباء العراقية إن "العراق يرفض قيام إحدى الدول بالتجاوز على سيادته أو تنفيذ عمليات قصف جوي داخل أراضيه"، داعياً الحكومة "إلى معالجة هذه الأزمة".

وأضاف آل حيدر أن "تركيا تعتمد على الاتفاقية الأمنية المبرمة سابقاً بالدخول نحو خمسة كيلومترات إلى سبعة كيلومترات في الشريط الحدودي".

Advertisements

وأشار إلى أن "أنقرة تجاوزت الحد واحتلت نحو 15 كم من الشريط الحدودي".

وشدد على أن "العراق يرفض أن يكون هناك فصيل مسلح داخل أراضيه يعتدي على إحدى دول الجوار، كما يرفض الاعتداء على سيادته من أي دولة".

وكانت وزاة الخارجية العراقية قد استدعت في وقت سابق السفير التركي ببغداد وسلمته مذكرة احتجاج على خروقات سابقة ارتكبها طيران بلاده.