شكرا لقرائتكم خبر عن "كوكتيل" علاج يثبت نجاحه فى تخفيف آلام التهاب المفاصل الروماتويدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة جديدة أنه عند البدء المبكر، يمكن للعلاج المكثف بالأدوية ميثوتريكسات وبريدنيزون أن يخفف من التعب لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي، حيث تبين أن هذا المركب من الدوائين فعال في دراسة لمدة عامين في الحد من التعب الذي يعاني منه العديد من الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

ووفقا لتقرير لموقع healthline أكد الباحثون في جامعة لوفان ببلجيكا أن العلاج المركب الجديد الذي يشمل عقارين قد يساعد في تخفيف التعب المرتبط بالتهاب المفاصل الروماتويدي وهو ما يسمح للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي بالعيش حياة أكثر إنتاجية وخالية من الألم.

خاصة وأن الإرهاق والتعب من الأعراض أن العديد من الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي يصف الكثير منهم تعبهم على أنه "متعب من العظام" أو "محبط" إنه لغز غير مرئي يستمر إلى جانب العديد من الحالات المزمنة ، وخاصة التهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض المناعة الذاتية الأخرى.

يؤثر هذا التعب على ما يصل إلى 80 % من الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي ويمكن أن يساهم في أشياء مثل الضباب الدماغي ، ونقص الحافز ، وعدم الرغبة في ممارسة الرياضة ، والأداء الوظيفي.

Advertisements

تم تقديم البحث الجديد في مؤتمر لأمراض الروماتيزم حيث نظرت الدراسة التي استمرت عامين إلى 80 مشاركًا مع التهاب المفاصل الروماتويدي الذين بدأوا نظام الدواء فورًا بعد تشخيص التهاب المفاصل الروماتويدي.

تلقى المشاركون إما 15 ملليجرام من الميثوتريكسات في الأسبوع أو العلاج المركب الذي يتكون من 15 ملج من الميثوتريكسات إلى جانب 30 ملغ من بريدنيزون على أساس أسبوعي تم تقليل هذه الكمية في النهاية إلى 5 مجم أسبوعيًا بمرور الوقت.

يقول الباحثون أن الميثوتريكسيت يمكن أن يقمع الالتهاب المرتبط بالتهاب المفاصل الروماتويدى يمكن أن يساعد بريدنيزون في تخفيف آلام المفاصل والالتهابات، وأوضحوا إن قدرة الأدوية على إخماد نشاط المرض ساعدت لاحقًا في درء التعب الشديد.

قال الدكتور جوزيف مارتينيز ، المتخصص في الطب الباطني والروماتيزم في قسم جراحة العظام في تكساس في أوستن ، لـ Healthline: "تقدم هذه الدراسة مزيدًا من الأدلة على أن النهج العدواني المبكر لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي يمكن أن يحسن نتائج التهاب المفاصل الروماتويدي ومضاعفاته".